Colțescu a bătut recordul la meciuri arbitrate în Liga 1

…. a stabilit un nou reord conduse la centru în prima ligă a fotbalului din România. Colțescu a condus luni partida cu numărul 382 depășindu-l astfel pe Alexandru Tudor care s-a retras din arbitraj în 2019.

Colţescu a debutat în Liga 1 în 28 noiembrie 2003, la un meci Oţelul Galaţi – Gloria Bistriţa. În anul 2006 a fost înscris pe lista FIFA și a arbitrat o serie de meciuri din Cupa UEFA Intertoto și Cupa UEFA. Debutul său s-a produs la meciul din Intertoto dintre Zrinjski și Marsaxlokk, la 17 iulie 2006.

În cei peste 20 ani de carieră ca arbitru, în cele 381 de partide, Colțescu a acordat 1826 cartonașe galbene, 79 galben/roșii, și a arătat de 69 de ori direct cartonașul roșu. A acordat un număr de 122 lovituri de la 11 metri.

În ce-l privește pe Istvan Kovacs, conjudețeanul nostru acesta are 340 de meciuri arbitrate la centru în primul eșalon. Dar, dat fiind faptul că el are 39 de ani, cu siguranță că în 2-3 sezoane îl va depăși pe Colțescu aflat în ultimul an de carieră.

Top 5 arbitri România

1. Sebastian Colțescu – 382 partide

2.Alexandru Tudor – 381 partide.

3. Cristian Balaj – 341 partide

4. Istvan Kovacs – 340 partide

5. Ovidiu Hațegan – 303 partide.

