Asculta acest articol Asculta acest articol

Concertele anului 2024 în România.

Trupele și artiștii care vor face show pe scenă

În 2024, România va găzdui trupe celebre și artiști îndrăgiți, mulți dintre aceștia urcând pe scenele țării noastre pentru prima dată. Concerte și festivaluri spectaculoase sunt pregătite să satisfacă toate gusturile muzicale. Fiecare eveniment promite o experiență unică, de neuitat.

UNTOLD, 8-11 august, Cluj-Napoca

Unul dintre cele mai anticipate evenimente muzicale din țara noastră, Festivalul UNTOLD, se întoarce în 2024 cu cea de-a 9-a ediție, iar organizatorii promit o experiență memorabilă.

Sam Smith este unul dintre artiștii care va susține un concert pe scena festivalului UNTOLD în 2024. Câștigător al unui premiu Oscar, a unui Golden Globe și a cinci premii Grammy, acesta va fi pentru prima dată în România.

Fanii muzicii electronice sunt încântați de o surpriză specială: Swedish House Mafia va urca pe scenă pentru prima dată la acest festival.

Prețul biletelor:

Abonamente General Acces – 4 zile, faza 2: 834,40 lei

VIP Acces – 4 zile: 1.680 lei

Electric Castle, 17-21 iulie, Castelul Banffy din Bonţida

Dacă ești pasionat de muzica trupei rock Bring Me the Horizon, ai toate motivele să îți rezervi timp în agenda ta pentru perioada 17-21 iulie și să participi la cea de-a 10-a ediție a Electric Castle, desfășurată la Castelul Banffy din Bonţida.

Pe durata celor cinci zile de festival, zeci de trupe și artiști vor urca pe scenele din Cluj. Printre headlinerii acestei ediții se numără Massive Attack, Queens of The Stone Age, Bring Me The Horizon și Chase and Status.

Invitatul surpriză al acestui an este legenda NBA, Shaquille O’Neal, care aduce cu el propriul său proiect muzical.

Prețul biletelor:

General Access Pass – 129/200 euro

General Access Pass + Insurance – 139/200 euro

Youth 21 Pass – 99 euro

Premium Pass – 299 euro

Premium Pass + Insurance – 319 euro

Neversea, 4-7 iulie, plaja Neversea Beach din Constanţa

Patru zile și patru nopți de distracție fără oprire la malul mării. O atmosferă plină de culoare, animatori talentați, dansatori captivanți, diversitate muzicală, soare și bucurie. Toate acestea așteaptă cu nerăbdare participanții la Neversea 2024.

Cu peste 270.000 de participanți anul trecut, festivalul a reprezentat un amalgam perfect de genuri muzicale, momente de bucurie la răsăritul soarelui pe plajă și prestații memorabile ale celor peste 150 de artiști care au urcat pe scenă.

Neversea se mândrește cu titlul de cel mai mare festival organizat pe o plajă din Europa.

Prețul biletelor:

Toți fanii Neversea pot a beneficia de un voucher de 100 de lei în urma completării unui formular pe platforma oficială.

Acces General, 4 zile – 610.40 lei

Acces VIP, 4 zile – 1338.40 lei

SAGA Festival, 5-7 iulie, Romaero București

Cel mai impresionant festival din București promite un spectacol plin de energie și creativitate timp de trei zile, la Aeroportul Romaero.

“SAGA este mult mai mult decât un festival. Aici te așteaptă scene mari, spectacole de lumini uimitoare și instalații de artă imersivă”, afirmă organizatorii evenimentului.

Armin Van Buuren, celebrul DJ olandez, recunoscut pentru aparițiile sale spectaculoase la UNTOLD, va fi vedeta principală la SAGA Festival 2024. Alături de el, vor urca pe scenă ARTBAT, Dennis Lloyd, James Hype, Loreen și mulți alții.

Prețul biletelor:

General Acces, 3 zile – 440 lei

General Acces Under 21, 3 zile – 357,50 lei

General Acces Plus, 3 zile – 825 lei

VIP, 3 zile – 880 lei

Rockstadt Extreme Fest, 31 iulie – 4 august, Cetatea Râșnov, Brașov

Fanii rock-ului sunt invitați să participe la a 10-a ediție a Rockstadt Extreme Fest, care va avea loc în perioada 31 iulie – 4 august.

Evenimentul va avea loc la poalele Cetății Râșnov, unde zeci de trupe vor urca pe scene. Printre trupele așteptate se numără Arkona, Decapitation, My Dying Bride, Venom Inc, The Black Dahlia Murder, God Is An Astronaut, Amon Amarth și Exodus.

Prețul biletelor:

Abonament Full Pass Tier 3 – 950 lei

Abonament Children, 12-16 ani – 350 lei

Massif, 14-17 martie, Poiana Brașov

Cel mai important festival de muzică de la munte te invită să participi în perioada 14-17 martie, la cea de-a doua ediție, pentru patru zile de muzică și distracție. Massif 2024 își propune să ofere o varietate muzicală captivantă, satisfăcând gusturile tuturor participanților.

Pe scena principală vor urca Mahmut Orhan, Shimza, GORDO, Valeron, Dirty Nano și Grigoré.

Prima ediție a festivalului Massif a atras peste 38.000 de participanți. Peste 100 de artiști români și internaționali au creat o atmosferă vibrantă pe scenele de la baza pârtiei…

Prețul biletelor:

General Access, 4 zile – 69 euro plus taxe

General Access, 4 zile, BrasoViza – 59 euro plus taxe

General Access, o zi – 27 euro plus taxe

General Access, Friendship Packs x2 – 118 euro plus taxe

General Access, Friendship Packs x3 – 165 euro plus taxe

General Access, Friendship Packs x4 – 196 euro plus taxe

General Access, Friendship Packs x6 – 234 euro plus taxe

VIP, 4 zile – 149 euro plus taxe

Judas Priest – Metalhead Meeting, 17-20 iulie, Romexpo București

Judas Priest, una dintre legendele heavy metalului, cu o carieră de peste 50 de ani, va susține un concert în România, la Romexpo, în Pavilionul Central. Trupa este alcătuită din Rob Halford (voce), Glenn Tipton (chitară, voce), Richie Faulkner (chitară), Ian Hill (chitară bas) și Scott Travis (baterie).

Judas Priest se numără printre cele peste 30 de trupe incluse în lineup-ul Metalhead Meeting

Prețul biletelor:

Price Level 1, 4 zile – 601,23 lei

VIP, 4 zile – 999,74 lei

Copiii sub 10 ani au intrare gratuită insoțiti de un adult posesor de bilet.

Coldplay, 12-13 iunie, Arena Națională din București

Coldplay, celebra trupă rock britanică, va susține două concerte în România. Inițial programat doar pentru data de 12 iunie, s-a adăugat și un al doilea concert pentru 13 iunie, datorită cererii extrem de mari de bilete în pre-sale. După doar două ore de la deschiderea vânzării, peste 80.000 de oameni așteptau nerăbdători să-și asigure locurile.

Este pentru prima dată când cei patru membri ai trupei – Chris Martin (voce), Jon Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) și Will Champion (tobe) – vor concerta în România.

Ed Sheeran, 24 august, Arena Națională București

Ed Sheeran revine în România în 2024, pentru a doua oară, în cadrul turneului +–=÷x Tour. Fanii vor avea ocazia să cânte alături de el, pe 24 august, la Arena Națională din Capitală, unele dintre cele mai cunoscute piese ale artistului, precum “Castle on the Hill” sau “Bad Habits”.

Acesta este al patrulea turneu internațional al artistului britanic și cuprinde 115 concerte. Turneul a început la Dublin, pe 23 aprilie 2022, și va încheia seria de spectacole la Larnaca, Cipru, pe 8 septembrie 2024.

În deschiderea concertului lui Ed Sheeran din România vor fi prezenți artiști surpriză, pregătiți să încânte publicul cu prestațiile lor.

Prețul biletelor:

General Access Standing – 399 lei

Categoria A – 499 lei

Categoria B – 399 lei

Categoria C – 299 lei

Five Finger Death Punch, 4 iulie, Romexpo București

O formație americană de heavy metal va concerta pentru prima dată în România, la Romexpo, în Pavilionul Central. În deschiderea lor, publicul va avea ocazia să se bucure de prestația americanilor de la Ice Nine Kills.

Printre piesele cele mai cunoscute ale trupei se numără “Wrong Side of Heaven”, “Wash It All Away” și “Bad Company”.

Five Finger Death Punch a fost înființată în 2005, iar numele a fost inspirat dintr-un film clasic de arte marțiale

Prețul biletelor:

Categoria A – 467,36 lei

Categoria B – 395,28 lei

Categoria C – 312,90 lei

Premium – 827,77 lei

Megadeth, 10 iunie, Romexpo București

Megadeth, celebrul grup de heavy metal fondat de Dave Mustaine (fost membru Metallica), va ajunge în București în 2024 pentru un concert în aer liber la Romexpo.

Megadeth este una dintre trupele care au influențat generații de artiști la nivel internațional și a lansat până în prezent 16 albume de studio, ultimul fiind în septembrie 2022, intitulat “The Sick, the Dying… and the Dead”.

Prețul biletelor:

Categoria B – 266 lei (prețul include comisionul de emiterea biletului)

Categoria A – 328 lei (prețul include comisionul de emiterea biletului)

Premium – 730 lei (prețul include comisionul de emiterea biletului)