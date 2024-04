Criminalul în serie Grigore Bota a vorbit pentru prima dată după 24 de ani de pușcărie. ”Au pândit ca lupii la poartă! De asta nici nu am vrut să vorbesc”

Asculta acest articol Asculta acest articol

Vă reamintim că anchetatorii au dovedit faptul că Bota a ucis 3 bărbați. În celelelate 9 cazuri de omor nu s-a putut stabili autorul însă organele de anchetă îl suspectează tot pe maramureșean. Acest lucru din cauza modului de operare aproape identic, spun anchetatorii. Din acest motiv se crede că Grigore Bota ar fi cel mai mare criminal în serie din România post-decembristă.

Bota: ”Nu asta mă intersează ce zice lumea, eu să am sufletul împăcat”

Pe Grigore Bota l-am găsit în curtea casei părintești din localitatea natală, un sat din Țara Lăpușului. A venit la poartă și a discutat cu noi. Nu a acceptat să ne acorde un interviu amplu, în adevăratul sens al cuvântului, însă a discutat cu noi preț de aproape 7 minute cu mențiunea că a fost înregistrat cu camera ascunsă (fără a i se filma fața). I s-a adus la cunoștință acest lucru și nu a avut nimic de obiectat.

”Acum știți cum e, fiecare om își dă cu părerea. Nu asta mă intersează ce zice lumea, eu să am sufletul împăcat. Ce să spun. Nu e pentru că am văzut la televizor, o văzut lumea și cel puțin nici nu au venit cât timp am făcut eu pușcărie, nici nu a venit nimeni să mă întrebe nimic: Mă ce îi? Cum? Au pândit ca lupii la poartă! De asta nici nu am vrut să vorbesc nimic pentru că zici o vorbă, o dezvoltă, o înflorește ca un copac. Și apoi se zice și ce nu e adevărat. Știți cum e sunt multe interese și aici. Să vă spun sincer eu nu prea…

Anii ce o trecut am avut suport atât de la familie, de la prieteni, care m-au vizitat și m-au susținut. Nu vreau să mă plâng că a fost greu în pușcărie, dar nici ușor nu a fost. Să vă spun ceva: nimeni nu poate să își dea seama cum poate în interiorul pușcăriei, cel ce nu a trecut și nimeni nu poate să… pușcăria e în felul ei, este ok. Mi-aș dori ca fiecare om să treacă măcar un an pe acolo, apoi să vadă cine îți sunt prietenii, cine îți sunt colegii, cine îți este familia, neamurile. Atunci poți să îți dai seama, atunci când pici la necaz. Numai când ajungi acolo conștientizezi. Văd că lumea este schimbată. Nu se mai umblă unul de la altul, la vecini. Pe vremuri așa era. Acum nu se umblă, nu se mai vede. Nu vreau să dau interviu pentru că știți cum e: unul preia știrea de la dumneata, apoi altul de la ala și tot așa. Sunt alții care copiază și o transformă și o face mai bombă. A fost a trecut.

Societatea cum vi se pare: Acum să nu vezi să nu auzi. Ăștia sunt oamenii, oamenii sunt schimbători. Mai ales că acum au principiile lor. Un lucru îmi pare rău pentru că atunci când dai o știre, o informație măcar spune adevărul, nu le înflori, nu le dezvolta nu le…. spune adevărul. Și atunci altfel este” a spus Grigore Bota.

Reacţia localncilor

“Probabil că s-a reabilitat și de aceea l-a lăsat. Nu îmi e frică. E om şi el”,

“A fost un om bun, harnic, foarte de treabă, deci nu pot spune cuvinte de înjosire, numai de laudă”.

“Îl ştiu de când era copil, nu am auzit de purtare rea. Familie bună numai mai săraca. Era respectos mai ajuta”, sunt părerile localnicilor.