Cum a apărut primul curs de etică și integritate academică în România  

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. DC News o nouă emisiune – DC Edu, cu discuții legate, evident, de educație, performanțe din mediul academic și nu numai. Liviu Papadima, primul invitat al acestei emisiuni, a vorbit despre momentul în care, ca și pro-rector la UNIBUC, a introdus în premieră cursul de etică și integritate academică, urmat de publicarea unui volum pe aceeași temă, tipărit în 2018, pe care l-a coordonat integral.

“Acum șase ani, în 2017, Ministerul Educației a lansat această inițiativă și a distribuit-o către universități, pe bază de competiție, a unor așa-numite fonduri de dezvoltare instituțională. Și unul din capitolele acestor programe anuale este dedicat consolidării eticii și integrității în educație. Așa am ajuns să mă ocup de acest segment, fiind pro-rector în momentul respectiv.

Am făcut ceva cu un curaj pe care nu l-aș mai avea astăzi! Am introdus peste noapte, în circa două luni, un curs de etică și integritate pentru aproape 5000 de studenți, primul din țară, la nivel masteral și doctoral. Am vizat sute de formațiuni de studiu plecând de la zero, fără un curriculum, fără un manual, fără nimic! S-a lucrat contracronometru.

Dezavantajul birocratic al acestor programe este acela că ele se desfășoară în cadrul unui singur an calendaristic și atunci intervalul e foarte restrâns, de trei-patru luni, până se semnează etc. După aceea, în fiecare an, am fost desemnat să continui munca începută în diverse alte direcții, am mers și înspre preuniversitar și am avut niște surprize enorme acolo!” a dezvăluit prof. Liviu Papadima.

CITEȘTE ȘI:

Creștere cu aproape 40% a numărului de profesori pensionari care rămân titulari și anul școlar viitor