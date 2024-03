Dan Bindiu, fiul fostului primar din Cavnic nu era doar beat, ci DROGAT cu patru substanțe interzise când a produs accidentul în care a murit tânăra Alexandra!

În 27 ocrombrie 2023, de la ora 12.00, consilierii județeni se întâlnesc în ultima ședință ordinară din această lună. Aleșii județeni vor dezbate 15 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

