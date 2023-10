Dan Șucu îi fură un jucător lui Gigi Becali

Asculta acest articol Asculta acest articol

Cu toate acestea, antrenorul care l-a crescut pe Ștefănescu și deține încă o parte din drepturile federative ale mijlocașului, Mihai Georgescu, crede că fotbalistul său are un viitor mai strălucit decât Rotariu.

Mihai Georgescu, cunoscut pentru a fi descoperit mai mulți jucători importanți din România, este de părere că Marius Ștefănescu are un potențial semnificativ de dezvoltare. „Fiecare jucător are o marjă de creștere. Ștefănescu este la 75-80 la sută. Încă mai are de urcat. E greu să ajungi la 100 potențial. Ai nevoie de un mediu propice care să te ajute, dar să ajungi la 90% e posibil”, a explicat antrenorul.

În plus, Mihai Georgescu anticipă că Rapid ar putea fi o destinație posibilă pentru Ștefănescu în viitorul apropiat: „Eu îi înțeleg pe cei de la Sepsi. Erau legați de o anumită performanță europeană. Jucătorul este legat contractual de ei până în 2026 și așteptăm iarna să vedem dacă mai există interes. Probabil va exista de la Rapid, care și l-a dorit și în vară foarte mult. Ei făceau un trio frumos cu Rrahmani, Petrila și Ștefănescu. Acum că s-a accidentat Rrahmani s-ar putea să-l dorească și mai mult pe Ștefănescu.”