Distincție pentru Corul de la Catedrala Istorică din Baia Mare

Este numită Catedrala Istorică, deoarece a fost Catedrală Episcopală mai bine de 10 ani, după reînfiinţarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, şi Catedrala în care a fost instalat atunci ca primul Episcop vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian.

„Aşa cum s-a statornicit tradiţia de foarte mulţi ani, venim împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul la Catedrala Istorică să le facem bucurie credincioşilor, să arătăm cinstire faţă de Catedrala Istorică, Preasfinţitul Timotei vine a doua zi de Paşti şi de Crăciun, pentru că este biserica unde slujeşte dânsul de obiecei, iar noi venim după sărbătorile creştine de iarnă, în luna ianuarie sau februarie, şi de hramul Catedralei, pe care îl sărbătorim anticipat, în duminica dinaintea praznicului Adormirea Maicii Domnului. Parohia aceasta este o parohie importantă, până la urmă Catedrala aceasta este mama bisericilor din oraş, are peste un secol de existenţă, este monument istoric. Corul are un secol de existenţă. Credincioşii, care sunt în număr de peste 6.000, sunt foarte legaţi de biserica lor de suflet şi vin din foarte multe părţi ale oraşului, căci atunci când nu erau biserici în municipiu, decât trei biserici, iar Catedrala avea o importanţă deosebită, toată suflarea din oraş venea aici şi era Catedrala, pe vremea aceea, când erau biserici puţine, arhiplină. Şi astăzi vin credincioşi mulţi, pentru că rămân legaţi de ea, atmosfera este foarte frumoasă, corul este de excepţie. De aceea, i-am şi conferit astăzi o distincţie, Medalia „Justinian Arhiepiscopul” pentru întreaga lor activitate. Vin la noi la colindat şi aproape că sunt la egalitate cu Corala Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, a Catedralei noi, pentru că au un dirijor foarte bun, o profesoară foarte bună, pe doamna Gabriela Cînţa. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, pentru că ne-am întâlnit, pentru că ne-am rugat împreună, pentru că am ascultat cuvânt frumos de învăţătură de Duminica Cananeencei, şi pentru că ne putem întâlni în pace şi bună voire şi ne putem ruga lui Dumnezeu în sfintele noastre biserici împreună cu poporul cel dreptcredincios, care, cu tineri, cu bătrâni, cu mic, cu mare, sunt fiii Bisericii Ortodoxe strămoşeşti.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Conf. Univ. Dr. Radu Preda, de la facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Marius Sabou, paroh, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, Pr. Adrian Terec, coslujitori la acest Sfânt Altar, Pr. Andrei Costinaş, fost paroh, Pr. Nicolae Varga, fost slujitor, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Ioan Anton Radu, slujitor la acest Sfânt Alatar, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei, dirijat de Gabriela Cînţa.

La Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu credincioşii Ionel Bogdan, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, împreună cu soţia.

Cuvântul de învăţătură

Despre pericopa evanghelică a duminicii a vorbit Pr. Conf. Univ. Dr. Radu Preda, de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

„Pericopa de astăzi, pe care am auzit-o este una foarte, foarte dramatică în felul ei, care, înainte de a intra în tâlcuire, scoate în evidenţă două trăsături la care, poate, nu medităm suficient, ale Noului Testament şi a prezenţei Mântuitorului în trup istoric… Ne arată imensa, delicata umanitate a lui Dumnezeu, Care nu se joacă cu Creaţia şi o ia în toate frumuseţile, subtilităţile şi neputinţele ei în serios. O a doua caracteristică a Noului Testament, dacă citim cu atenţie, este faptul că nu de puţine ori Mântuitorul Îşi permite un joc foarte la limită, cum e şi în pericopa de astăzi, în care încearcă răbdarea, inteligenţa şi, mai ales, caracterul celui din faţa Sa”, a spus Părintele Radu Preda.

„Să fii martor la drama vieţii este cel mai cumplit lucru care ţi se poate întâmpla şi de aceea Dumnezeu a pus nevăzutul ca perdea între ceea ce vedem şi ceea ce intuim că este şi va fi. Altminteri n-am putea suporta.”

„Trăim într-o epoca de renaştere religioasă, dar şi de renaştere drăcească a unei magii, a fraierelii. Sunt mulţi profeţi falşi, care ne fac cu minţile şi de multe ori cu banii. Şi de aceea, luaţi de la cananeancă modelul, exemplul evlaviei luminate,a evlaviei inteligente, care nu confundă miracolul cu hocus-pocus, Biserica fiind sediul libertăţii şi a realismului. Dovadă şi pericopa de astăzi în care vedem o înfruntare de caractere cum n-o găsim decât, eventual, copiat, evident, în marile romane realiste ale secolului XIX, la Dostoievski, eventual. Ce înseamnă, însă, evlavie luminată, evlavie inteligentă: să nu credem că tot ce zboară este înger şi că nu orice promisiune, mai cu seamă pesimistă, este persursoarea apocalipsei. Cu alte cuvinte, să ne trăim epoca cu seninătate, să ne trăim viaţa cu bucuriile din care să ne hrănim energia pentru momentele multe şi ele de tristeţe şi de încercare.”

„În vremea noastră a digitalului, a himerului, a tehnologiilor e foarte important să ne salvăm umanitatea, să nu ne lăsăm vânturaţi încolo şi-ncoace, momiţi, făcuţi cu capul şi cu sufletul. Şi ca să aducem şi mai la actualitate pericopa, gândiţi-vă că suntem în an electoral. Nu vă încredeţi în cei care promit imposibilul. Nu vă încredeţi în cei care văd în România buricul pământului. Nu vă credeţi în cei care confundă patriotismul cu bucata lor de pâine de aur. Nu votaţi extremismul. Nu votaţi cei pe care, iertaţi-mă că pare politic, dar nu e, este pur Evanghelie ce vă spun, votaţi pe cei care fac din extremism noua formă pervertită a normalităţii. Iubirea de patrie nu poate să fie extremă: ori e, ori nu e. Nu ne jucăm cu vorbele.”

„Fiţi evlavioşi, fiţi inteligenţi şi fiţi patrioţi în sensul civic. A-ţi iubi patria înseamnă a fi solidar inclusiv cu momentele, prin care am trecut cu toţii, de până acum.”

„Trăim în momentul cel mai fast al României din istoria ei modernă. Pentru prima dată în istoria noastră suntem pe partea câştigătoare”, a concluzionat Părintele Conf. Univ. Dr. Radu Preda.

Distincţie

Preasfinţitul Părinte Episccop Iustin a distins corul parohiei, care are un secol de existenţă, şi pe dirijoarea acestuia, doamna Gabriela Cînţa, cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul”.

