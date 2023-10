Dorinel Munteanu spune că CFR a fost avantajată de arbitri

Asculta acest articol Asculta acest articol

Conform unei declarații care a fost oferită presei, Dorinel Munteanu spune că CFR a avut avantaje în trecut oferite de arbitri. Dar consideră că de această dată nu vor fi probleme.

”Avem câteva absențe, Neagu nu va face deplasarea, Yabre a fost accidentat, Gaitan s-a reaccidentat, are niște probleme la genunchi, Panait a fost operat, dar am la dispoziție un lot de 23 care va face deplasarea la Cluj și mă bazez pe ei foarte mult. Nu mă tem de presiunile puse pe arbitraj, există și VAR. Sigur că CFR a avut ceva avantaje pe teren propriu cu arbitrajele, dar nu cred că arbitrul va decide meciul mâine. Consider că jucătorii vor fi principalii actori”, a declarat Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului Galați.

Iată întreaga brigadă de la ultimul meci din etapa a 13-a:

Formații probabile:

CFR Cluj: Sava – Mogoș, Kresic, Ajeti, Morgan, Camora – Deac, Muhar, Cvek – Bîrligea, Otele.

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Rus, Cisse, Lovric, Gomes da Silva – Cisotti, Lopez, Jardan – Frederic, Fatai, Bodișteanu.