Dr. Cornean Corina Iulia, un medic pasionat de cercetare

A urmat cursurile primare I – IV la Liceul D-na Stanca Satu Mare. Apoi, cursurile gimnaziale și cele liceale la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, la profilul știinţele naturii bilingv- engleză, absolvind clasa a XII-a cu rezultate deosebite. Tot în perioada anilor de liceu obţine diploma Cambridge (University of Cambridge Certificate in English ESOL examinations – Certificate in advanced english).

Încă din liceu a fost atrasă de medicină şi de dorinţa de a putea ajuta oamenii. Având un model în familie (pe mama sa, tot medic primar O.R.L., doctor în medicină ) şi-a dorit să urmeze aceeaşi profesie, considerând medicina o ramura de activitate deosebit de importantă şi atractivă.

În acest sens a început pregătirea având rezultate deosebite, recunoscute printr-un Premiu Special pentru< “Rezultatele deosebite în activitatea grupei de excelenţă- Biologie”.

În 2007 a intrat la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, unde la examenul de admitere s-a situat pe primele locuri, motiv pentru care conducerea Universităţii de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca adresează o scrisoare către Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare, în care apreciază în mod deosebit performanţa absolventei lor, recunoscând prin aceasta valoarea instituţiei sătmărene.

A finalizat cursurile facultăţii de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca în anul 2013 cu rezultate deosebite obţinute la examenului de licenţă. În cadrul examenului de licenţă a realizat și prezentat lucrarea: “Consideraţii clinice și statistice asupra laringitelor cronice “. Această lucrare efectuată în cadrul disciplinei ORL din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca arată interesul deosebit și timpuriu, manifestat pentru specialitatea ORL încă din perioada anilor de studenţie. Tot atunci debutează în activitatea știinţifică prin numeroase prezentări în cadrul unor sesiuni știinţifice, precum și prin publicaţii (studii, prezentări de cazuri), în reviste de specialitate.

În același an, în urma examenului de rezidenţiat susţinut, alege specialitatea O.R.L. pe care o finalizează în anul 2018 în urma susţinerii examenului de medic specialist. Înainte încă de a finaliza specialitatea, în anul 2017 susţine examenul de intrare în Şcoala Doctorală din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca.

Din anul 2018, își desfășoară activitatea ca medic specialist ORL în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare iar în sesiunea de examene din iulie a anului 2023 devine medic primar ORL având rezultate deosebite.

În timpul rezidenţiatului, precum și pe parcursul anilor în care deja a lucrat ca medic specialist a continuat și consolidat activitatea știinţifică concretizată în numeroase studii prezentate în cadrul sesiunilor știinţifice medicale, cât și a numeroaselor articole publicate în reviste medicale atât ca autor principal, cât și ca și co-autor.

Înclinaţia spre studii aprofundate și cercetare de vârf au făcut-o să aleagă pentru studiul realizat în cadrul tezei sale de doctorat o temă deosebită, într-un domeniu neabordat încă în cercetarea din România, un concept absolut original și inovativ, concretizat în titlul tezei sale< “Polimorfisme genetice în cancerul laringian”. Un subiect cu totul nou în România, de mare interes știinţific și cu mare potenţial de aplicabilitate clinică, indicând posibilitatea de a utiliza anumiţi parametri genetici ce pot indica şi pot ajuta la o mai bună detectare precoce a probabilităţii de apariţie a cancerului laringian (predispoziţie genetică, risc genetic sau diagnosticare precoce).

În urma unei munci extrem de laborioase, cu numeroase studii, cu publicarea a numeroase articole în cele mai bine cotate reviste de specialitate interne și din străinătate, a finalizat lucrarea de doctorat în anul 2023. Dintre publicaţii cităm< Romanian Journal of Morphology and Embryology, Revista Română de Medicină de Laborator, Acta Medica Transilvanica, Jornal of Medicine an Life, Medicina (Kaunas)- revistă în domeniul cercetarii medicale, din Elveția.

A susţinut teza de doctorat în octombrie 2023 obţinând calificativul Magna Cum Laude.

Pe toată durata desfăşurării muncii de concepere a tezei de doctorat a dovedit o capacitate mare de efort şi implicare, deoarece volumul de date, prelucrarea acestora şi prezentarea rezultatelor atât în articolele publicate cât şi în teza propriu-zisă dovedesc acest fapt.

Calitatea lucrării de doctorat este cel mai bine reliefată de referatele profesorilor universitari din comisia de evaluare. Spicuim câteva referiri.

„Sumarizând toate argumentele expuse mai sus în domeniul oncologiei, studiul de faţă este primul de acest fel din ţara noastră, ne mai existând o astfel de bază de date în cadrul populaţiei din România în ceea ce priveşte frecvenţa şi modul de distribuţie a variaţiilor genotipici implicaţi, cu referiri nu numai strict la specialitatea ORL dar și cu implicații interdisciplinare polivalente. “

„Subliniez faptul că această tez se remarcă prin concluzii care sunt coerente, cuprinzând rezultate importante ale cercetării efectuate asupra expunerii populaţiei la factorii de risc și a factorilor de risc asociaţi. Această cercetare este prima de această natură în ceea ce privește populaţia din România, fapt deosebit de important constituindu-se într-un deschizător de viitoare cercetări ale acestui domeniu. ”

Sumarizând, lucrarea în sine este un bun prilej de a crea o stare de emulaţie asupra subiectului cercetării genetice legate de patologia oncologică din cadrul specialităţii ORL și nu numai.

Pe lângă activitatea de cercetare știinţifică în care a excelat, activitatea clinică medicală desfașurată cu pasiune și implicare la patul bolnavului, reprezintă prioritatea numărul unu a acestui tânăr medic, care vede în aplicarea cunoștinţelor sale și în obţinerea de rezultate pozitive în munca directă cu pacientul suferind, principala sa vocaţie.

Ca un crez al misiunii sale pe care și-a asumat-o în totalitate, rămâne această pasiune a actului de vindecare pe care orice medic de-a lungul carierei sale îl consideră suprema recompensă și far călăuzitor.

