Echipele sătmărene, zero victorii în ultima etapă a turului

Ce putem spune noi?! Mai nimic! Rezultatele spun totul. Dacă într-un campionat precum cel al Ligii a 3-a nu reușești să te faci remarcat…

SCM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare 1-1 (1-1)

Legat de meciul de la Zalău dintre echipa din localitate și CSM Olimpia, la cele scrise în numărul de sâmbătă al ziarului, nu avem prea multe de adăugat. Decât că, după ce am văzut câteva imagini de la acest meci, se poate spune că lovitura de la 11 metri din care au egalat gazdele, a fost acordată cu mare lejeritate. Dar asta nu modifică imaginea de ansamblu a formației sătmărene. După ce am văzut în acest tur de campionat, după rezultate obținute de CSM Olimpia, putem spune că formația pregătită de Florin Fabian și Cosmin Juhas a avut o primă parte a sezonului sub așteptări. Atât din punct de vedere al rezultatelor cât și al calității fotbalului etalat. Dar sâmbătă începe returul și, poate, poate, vom vedea o schimbare în bine a formației sătmărene.

În meciul de la Zalău CSM Olimpia a jucat în următoarea alcătuire: Moldovan – Apai, Burdeț, Mureșan, Oanea, Abdul Adam, Micaș, Samake, Zsiga, Chinde, Nandor Pop. Rezerve: Berbeacă, Țânțaș, Vidrășan, Șter, D.Lazăr, M.Lazăr, Vereguț, Nandor Suveg. Antrenor: Fl. Fabian.

Victoria Carei – CSM Sighet 3-4 (1-2)

Spectacol cu goluri multe în meciul disputat sâmbătă pe stadionul Victoria din Carei. Din păcate, un ciuda unui joc bun, echipa gazdă s-a văzut învinsă după ce a încasat un gol în prelungirile meciului. Iar de data aceasta tânărul portar Vili Bence (15 ani) a greșit decisiv la golul trei al oaspeților când a degajat greșit, la un adversar care apoi a trimis balonul în plasă cu un șut expediat de la centrul terenului. Dar Bence nu trebuie criticat excesiv pentru această greșeală pentru că are reale calități de portar dovedite în meciurile anterioare.

Altfel, oaspeții s-au dovedit a fi mai inspirați în primul sfert de oră al meciului când au marcat de două ori prin Mensa (min. 13 ) și Emanuel Dat (min. 16). Gazdele au redus din handicap în minutul 23 când Vajda a transformat o lovitură de pedeapsă. Apoi, în minutul 76 al meciului Ervin Kinczel a restabilit egalitatea după ce a marcat dintr-o lovitură liberă executată din marginea careului. În minutul 82 a marcat Emanuel Dat cu un lob trimis de la centrul terenului. Victoria a egalat din nou, în minutul 85 când Batin a transformat o lovitură de la 11 metri și se părea că meciul se va încheia cu un echitabil rezultat de egalitate. Dar în prelungiri Samuel Urdea a marcat un nou gol pentru oaspeți, gol care a adus 3 puncte echipei din Sighet.

CSM Victoria: Villi Bence – Adrian Ciul, Kis Lorant, Claudiu Mihale, Eduard Marina, Tudor Moldovan, Rafael Popovici-Ciatău, Vajda Roland, Barta Norbert, Andrei Hosu, Paul Batin. Au mai jucat Bogdan Nylvan, Darius Marina și Kinczel Ervin.

Crișul Sântandrei – Olimpia Satu Mare MCMXXI 7-1 (3-0)

Înfrângere severă suferită de formația pregătită de Cristian Popa în meciul din deplasare cu Crișul Sântandrei. Un duș rece suferit de echipa sătmăreană în fața unei formații care nu câștigase până sâmbătă niciun meci pe teren propriu. Iar diferența de scor ne scutește de prea multe comentarii. La acest scor este greu să dai vina pe arbitraj, pe teren, pe eventuale durități comise de jucătorii echipei gazdă.

Au marcat: Ioan Hora (28, 62/penalty, 79), Popescu (23, 52), Trip (33), Prundaru (81) /Emeriau (73).

Au jucat la Olimpia MCMXXI: Siwiek – Luca Feher, Aidebe Maxim, Ștef, Palenceac, Duca, Caba, A. Bonea, Biknell, Feier, Emeriau/Șugar, Panin, Cătună, R.Bonea, Zbona, Batin. Antrenor: Crstian Popa.

Rezultatele etapei a 9-a:

• Minerul Ocna Dej – Lotus Băile Felix 0-0

• SCM Zalău – CSM Olimpia 1-1

• Sănătatea Cluj – Minaur Baia Mare 0-2

• Victoria Carei – CSM Sighet 3-4

• Crișul Sântandrei – Olimpia MCMXXI 7-1

CLASAMENT

1.SCM Zalău 9 7 1 1 17-6 22

2.Lotus Băile Felix 9 5 3 1 105 18

3.CSM Olimpia SM 9 3 5 1 14-11 14

4.CSM Sighet 9 4 2 3 16-15 14

5.Minerul Ocna Dej 9 2 4 3 15-11 10

6.Crișul Sântandrei 9 3 1 5 14-11 10

7.Sănătatea Cluj 9 3 1 5 10-13 10

8.Victoria Carei 9 3 1 5 12-19 10

9.Olimpia MCMXXI 9 2 3 4 12-21 9

10.Minaur Baia Mare 9 2 1 6 11-19 7

Etapa 10

Vineri, 27 octombrie 2023, ora 15:00

• Sănătatea Cluj – Olimpia MCMXXI

• SCM Zalău – Lotus Băile Felix

• Minerul Dej – Victoria Carei

Sâmbătă, 28 octombrie 2023, ora 15:00

• Sighetu Marmației – Minaur Baia Mare

• Crișul Sântandrei – CSM Olimpia Satu Mare