Educația financiară și miturile banilor

…. apare nevoia unei educații financiare adaptate pentru fiecare categorie de vârstă și pentru mediul în care se va transmite informația – în școli, la cursuri dedicate adulților sau în media.

Avem nevoie de educație, în general, și de educație financiară și antreprenorială, în particular. Vrem sau nu, banii sunt deocamdată importanți pentru bunăstarea oamenilor. Mituri despre bani avem multe. Unul dintre ele ne spune că educația financiară este doar despre bani; trebuie să știi matematică și economie. Educația financiară este, de fapt, și despre psihologie: cum gândim despre bani și ce decizii luăm în ceea ce privește gestionarea lor și despre emoții: cum ne simțim în momentul în care câștigăm, cheltuim, economisim și investim banii.

În ultimii ani, și în România a devenit evidentă pentru autorități importanța educației financiare a populației. Astfel, ziua educaţiei financiare este marcată în fiecare an la 11 aprilie, aceasta fiind instituită prin Legea nr. 83 din 11 aprilie 2022. De asemenea, în ședința de Guvern din 28 martie a.c., a fost analizat, în primă lectură, proiectul de hotărîre privind Strategia Națională de Educație Financiară 2024 – 2030 (SNEF). Potrivit acestuia, Strategia are următoarele obiective majore: creșterea gradului de educație financiară prin formarea de competențe în domeniul educației financiare în rândul copiilor și adolescenților și pregătirea lor pentru a deveni consumatori informați de produse, instrumente și servicii financiare; îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților populației adulte de a planifica finanțele proprii, de a economisi, de a fi consumatori informați privind utilizarea corespunzătoare a serviciilor și produselor financiare și de a-și îndeplini obligațiile fiscale; creșterea accesului operatorilor economici la noțiuni și informații financiare în scopul întăririi disciplinei financiare a acestora. “Un nivel crescut de educație financiară va genera schimbări comportamentale care vor contribui la îmbunătăţirea sustenabilității financiare, la consolidarea gradului de bunăstare a românilor şi la dezvoltarea economică a țării.”, se mai spune în prezentarea proiectului.

Am fi avut nevoie de la început, din școala primară, de educație financiară, dar sistemul de învățământ românesc s-a concentrat excesiv pe materiile clasice, cum sunt matematica, limba și literatura română, fizica sau chimia. Așa erau vremurile. Ne lăudam cu rezultate excepționale la olimpiadele internaționale de matematică, dar nu știam ce este aceea dobândă sau inflație. Aveam în programă educația fizică, bună pentru corp, într-adevăr. Aveam ore de educație civică, bune pentru comportamentul nostru în societate, dar la cum arată societatea de astăzi, probabil că au fost prea puține. Mai erau și orele de educație tehnologică, din ce îmi amintesc, în care profesorul încerca să ne transforme în niște mici ingineri și probabil că a reușit cu unii dintre noi. Cum am fi fost astăzi oare dacă, măcar o oră pe săptămână, învățam despre cum să gestionăm eficient banii în viitor? Sau poate că, neavând banii noștri atunci, nu au considerat necesar să ne învețe despre ei.

Conștientizând importanța educației financiare pentru copii încă din perioada timpurie a vieții lor, am acceptat recent invitația de a participa, alături de Academia de comunicare și învățare experiențială, la atelierele de educație financiară pentru elevi. Prin înțelegerea conceptelor precum investițiile, economisirea și planificarea financiară pe termen lung, elevii își pot construi un viitor financiar stabil și pot face alegeri care să le ofere siguranță financiară. Pentru că gestionarea adecvată a finanțelor personale se învață, iar înțelegerea principiilor de inteligență financiară se dezvoltă de timpuriu. Competențele transversale, precum educația financiară, comunicarea, educația civică și morală sau gândirea analitică și critică, sunt esențiale într-o lume în continuă schimbare.

Bineînțeles că nu ne puteam aștepta ca după câteva ore de educație financiară la școală să fi devenit experți în finanțe, dar cred că astăzi nu am fi fost pe ultimul loc în ceea ce priveşte educaţia financiară, potrivit Eurobarometrului privind Monitorizarea nivelului de alfabetizare financiară în UE. Ne-am fi organizat mai bine veniturile și cheltuielile, nu am mai fi cumpărat impulsiv lucruri de care nu avem nevoie, am fi citit contractele în întregime și cu atenție înainte de a le semna și am fi cerut sfatul unui expert atunci în spețele la care ne-au depășit competențele.

În plus, sunt convins că am fi avut astăzi mai multă încredere în sfaturile de investiții pe care le primim din partea consilierului de investiții, agentului de asigurări sau consultantului financiar, pentru că am fi avut o idee despre indicatorii financiari despre care ne vorbesc și nu am fi pornit de la premisa că vor să ne păcălească. De altfel, lipsa de încredere în consilieri este o problemă la nivel european. Conform aceluiași Eurobarometru, doar unul din trei europeni are încredere în sfaturile de investiții pe care le primeşte, 45% dintre cei intervievați declarând în mod explicit că nu au încredere în aceștia.

De fapt, ce înseamnă educația financiară și care ar fi rolul ei pentru copii, adulți și societate, în general? Scopul principal ar fi să îi ajute pe oameni să înțeleagă mai bine conceptele financiare de bază, pentru a își gestiona astfel banii mai inteligent. Un scop foarte important de altfel, având în vedere că mulți dintre români, și nu numai, de-abia fac față cheltuielilor lunare, nu economisesc nimic din venitul lunar și, în plus, sunt și îndatorați către bancă.

Prin educație financiară poți reuși să îți faci atât o strategie financiară pe termen scurt, cât și una pe termen lung, iar strategia pe care o vei adopta va depinde de mai mulți factori, cum ar fi vârsta, orizontul de timp și toleranța la risc. De asemenea, a fi educat financiar implică și cunoașterea modului în care deciziile de investiții luate astăzi îți vor influența viitorul. Deținând cunoștințe financiare, vei ști ce vehicule de investiții sunt cele mai potrivite atunci când economisești, fie pentru un obiectiv important cum ar fi cumpărarea unei case, fie pentru asigurarea unei pensii confortabile.

Alfabetizarea financiară este foarte importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că trebuie să știm să ne gestionăm eficient cheltuielile de zi cu zi, astfel încât să reușim să și economisim o parte din venit. Este înțelept să planificăm și să economisim suficienți bani pentru a avea un venit cel puțin decent după pensionare, evitând în același timp îndatorarea excesivă, care ar putea fi o bătaie de cap pentru oricine. Între nivelul educaţiei financiare și gradul de bunăstare financiară există o legătură evidentă.

Nu ar trebui să ne lăsăm induși în eroare de cuvântul ”alfabetizare”. Deși înțelegerea statisticilor și a conceptelor despre bani este grozavă, nu poți spune că ești cu adevărat educat din punct de vedere financiar până când nu poți lua zilnic decizii potrivite cu privire la banii tăi, care te conduc spre îndeplinirea obiectivelor financiare.

Cum poți afla dacă ești educat din punct de vedere financiar? Te gândești dacă poți răspunde afirmativ la câteva întrebări: Știi să faci și să menții un buget lunar, care să includă toate cheltuielile de bază, facturile, orice datorii și fondurile de amortizare pentru achiziții viitoare? Ești îndatorat, dar iei măsurile potrivite pentru a îți reduce datoriile astfel încât să îți câștigi libertatea financiară cât mai devreme? Faci plăți anticipate ale ratelor sau aștepți să treacă cei 20-30 de ani pentru care ai semnat contractul? Știi de câți bani ai nevoie pentru a acoperi cheltuielile esențiale pe o perioadă de trei până la șase luni? Dacă da, ai adăugat lunar bani la o” pușculiță” de urgență care ți-ar permite să treci cu bine printr-un eveniment neprevăzut al vieții, cum ar fi o concediere, un accident sau o intervenție chirurgicală, fără a fi nevoie să împrumuți bani?

Da, educația financiară ne ajută să devenim independenți și stăpâni pe propriul nostru viitor financiar, prin decizii informate și fundamentate. O bună educație financiară ne permite să luăm decizii mai bune în privința achizițiilor, economisirii și investițiilor. Astfel, putem să ne îmbunătățim calitatea vieții și să ne atingem obiectivele personale și profesionale. Pe de altă parte, lipsa educației financiare poate duce la probleme mari precum datorii excesive, cheltuieli nesăbuite și dificultăți în asigurarea unui viitor liniștit pentru noi și familiile noastre.

Educația financiară nu este doar despre bani, ci despre libertatea și securitatea noastră financiară. De asemenea, un nivel crescut de educație financiară va genera schimbări comportamentale care vor contribui la îmbunătăţirea sustenabilității financiare, la consolidarea gradului de bunăstare a românilor şi la dezvoltarea economică a țării.

