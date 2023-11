Elevi de la clase primare comasați într-o singură clasă de învățământ simultan

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. privind organizarea claselor în regim simultan, document pus în consultare publică de Ministerul Educației. Actuala metodologie nu permite acest lucru pentru învățământul primar, ci doar pentru cel gimnazial. Într-o cercetare din 2016, publicată în Revista de psihologie, au fost identificate dezavantajele învățământului simultan.

Conform proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Educației, condiția este ca numărul numărul total de elevi să fie cu mai mult de 2 beneficiari sub efectivul minim prevăzut pentru constituirea unei clase de sine stătătoare, potrivit Legii învățământului preuniversitar.

Articolul 2 – „(6) Organizarea unei singure formațiuni de studiu pentru toate clasele de la învățământul primar, respectiv toate clasele de la învățământul gimnazial se face numai în situația în care numărul total de elevi este cu mai mult de 2 beneficiari sub efectivul minim prevăzut pentru constituirea unei clase de sine stătătoare conform prevederilor art. 23 alin. (6) Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.”

În ordinul nr. 3.062 din 19 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan este permisă organizarea unei singure formațiuni de studiu pentru elevii din învățământul gimnazial: „Organizarea unei singure formaţiuni de studiu pentru toate clasele de la învăţământul gimnazial se face numai în situaţia în care numărul total de elevi de la nivelul gimnazial este sub efectivul minim prevăzut pentru o clasă de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

Ligia Deca: „Am fost într-un cătun cu învățământ simultan, copii de la pregătitoare până la clasa a IV-a, 14 copii de vârste diferite, undeva într-un vârf de munte, aproape de granița cu Ucraina. Abia am ajuns cu o mașină 4×4. Acolo, cum să vă spun, este nevoie de toată creativitatea noastră în așa fel încât acei copii să aibă dreptul la educație de calitate garantat. Culmea, învățătoarea reușise să atragă fonduri ca să cumpere o tablă inteligentă. Venea cu mașina proprie și împreună am făcut apel la autoritățile publice să facă drumul practicabil ca să ajungă iarnă, acolo ninge multe luni pe an. Și să găsim o modalitate în care cu fiecare inspector actual să-l cartografiem fiecare județ să vedem ce școli sunt viabile, ce școli ar putea să beneficieze de un parteneriat sau de un consorțiu cu o altă școală cu care să mai facă schimb de spații, de resurse, de profesori, că și asta este o chestiune. Deci avem foarte multe lucruri care se pot face și pe care le vedem făcute. Avem mulți oameni care sființesc locul în educație și poate că ar trebui ca exemplul lor să fie mai vizibil.”

Pe 10 august, Ligia Deca declara, într-o vizită cătunul Sălaș, comuna Ulma, Suceava, că „din păcate, încă avem învățământ simultan”: „Pe final de zi, am putut să văd ce înseamnă o școală de vară în vârful muntelui, la Sălaș, și să înțeleg care sunt particularitățile școlilor din zonele montane, din zonele izolate, unde sunt puțin copii, unde, din păcate, încă avem învățământ simultan și unde trebuie să facem mai multe eforturi pentru a asigura dreptul la educație”.

