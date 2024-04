EXCLUSIV: Doi dintre ofițerii criminaliști din Maramureș – mărturii cutremurătoare din dosarul celui mai mare criminal în serie din istoria României postdecembriste

Asculta acest articol Asculta acest articol

Avem așadar declarațiile a doi ofițeri criminaliști maramureșeni care au participat la anchetarea ”Brancardierului Morți”: cms șef Marian Baroianu, Biroul de Investigare tehnico-științifică a locului faptei din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Maramureș și a colonelului în rezervă Dorin Coste, fost șef Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Maramureș.

” Este practic cel mai productiv criminal în serie din epoca modernă din România”

”În vara anului 2000 mi-am cumpărat cartea asta: Enciclopedia Ucigașilor în Serie. Apoi la nicio lună de zile, la serviciu, aveam să constat că am cinci cazuri de omoruri în care victimele sunt lovite la cap și au pantalonii desfăcuți. Singura explicație plauzibilă era o motivație sexuală. Și am afirmat, am raportat conducerii poliției de atunci că avem un criminal în serie în Baia Mare. Bineînțeles că am fost luat în derâdere însă săptămâna următoare a fost săptămâna luminată: luni un cadavru pe malul stâng, miercuri altul pe malul drept, vineri un cadavru pe malul stâng și altul pe cel drept. Sâmbătă a 11 victimă. Nimeni nu se mai îndoia că în Baia Mare avem criminal în serie. Și am rămas și cu o poreclă: de atunci mi se spune profesorul.

La reconstituiri recunoscuse inițial două fapte. Iar la recunstituiri întrucât făcuse multe fapte a încurcat locațiile, astfel încât în dialogul purtat cu mine i-am zis domnu nu e fix aici. Cred că e mai încolo. Și a recunoscut și a treia victimă care a fost probată. A fost cooperant în anchetă practic a fost o eliberare psihologică pentru el să fie extras din societate. Ce îmi aduc aminte din perioada aia e că făceam fotografii alb-negru, nu exista tehnologie ADN în România atunci abia în 2001 a apărut și s-a utilizat în practica judiciară. Un caz deosebit de complex. În anul următor în 2001 a mai fost descoperit un schelet în zona Festinger, acuma este un supermarket. A fost cea de-a 12 victimă. Este practic cel mai productiv criminal în serie din epoca modernă din România” ne-a declarat comisar șef Marian Baroian, cms șef Marian Baroianu, Biroul de Investigare tehnico-științifică a locului faptei din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Maramureș.

Luna august a anului 2000 a fost un calvar pentru toată poliţia judeţului Maramureş

”Este pentru prima dată cand vorbesc public despre acest criminal odios. Am citit multe articole inserate de către diverşi autori despre Bota Grigore. Însă, realitatea este cunoscută de către foarte puţini şi aceia sunt ofiţerii care au făcut parte din echipa de cercetare de la acea vreme.

Desigur, mă număr printre cei care au făcut parte din această echipă şi în timpul scurt pe care dumneavoastră mi l-aţi pus la dispoziţie, voi reda succint, atât gravitatea cu care faptele au fost comise dar şi acele mici picanterii ce au rezultat din anchetă.

Povestea începe în data de 22 aprilie 2000 când în spitalul Judeţean din Baia Mare, a decedat un bărbat, cunoscut ca om al străzii. La necropsie, s-a stabilit cauza decesului ca fiind un traumatism cranian, fractură de calotă şi bază craniană. Lucram ca ofiţer judiciarist în cadrul Serviciului Judiciar şi victima era la acel moment, cu identitate necunoscută.

Încă de la acest prim caz am fost cooptat în echipa de anchetă. Ulterior, la nici 3 săptamâni, pe la mijlocul lunii mai, a fost descoperit un alt cadavru cu identitate necunoscută, de data asta, în albia rîului săsar. Avea pantalonii coborâţi înspre genunchi şi prezenta traumatisme identice cu ale primului.

In 15 iunie 2000, a treia victimă a fost găsită în zona gării CFR din Baia Mare, foarte aproape de ecartamentul căii ferate, avea multiple leziuni în zona craniană şi după poziţia cadavrului dar şi a leziunilor, am emis o a doua ipoteză destul de plauzibilă, respectiv aceea că victima ar fi căzut din vreun tren în mişcare sau ar fi putut fi acroşată de tren.

Trebuie să fac o precizare importantă. La această a treia cercetare la faţa locului, precum şi la celelalte două dar şi la următoarele, coechipierul şi colegul meu, astăzi un excelent expert criminalist, domnul Marian Baroian, mi-a zis: excelenţă cred aici avem un criminal în serie. Desigur şi acesta avea pantalonii coborâţi dar si organul sexual era vădit utilizat. Povestea a continuat şi în luna iulie, cred că în prima decadă a fost găsit cel de-al patrulea cadavru cu acleaşi caracteristici şi tot în zona CFR. Fiind pentru prima dată când ne întâlneam cu o astfel de problemă, am început investigaţii serioase dar în timp ce noi căutam probe şi autorul crimelor, victimele nu încetau să apară.

Luna august a anului 2000 a fost un calvar pentru toată poliţia judeţului Maramureş. Încă şapte persoane care făcea parte din mediul boschetarilor, au fost găsite ucise pe raza municipiului. Pe lângă cele 11 persoane ucise, au mai existat două victime ale aceluiaşi criminal, victime care au mai primit o şansă la viaţă din parte medicilor.

În noaptea de 21 / 22 august 2000 a fost depistat în zona gării CFR de către o patrulă de poliţie care, aflându-se în patrulare, s-a alarmat când, dintr-o zonă cu vegetaţie abundentă, au auzit strigăte de ajutor.

Imediat l-au identificat pe GRIGORE BOTA, în proximitatea unui bărbat căzut la pământ, cu pantalonii desfăcuţi în zona şliţului, bărbat care, deşi rănit în zona capului le-a relatat poliţiştilor că a fost agresat fizic şi sexual de către cel ce se afla lângă el. Prima reacţie a criminalului a fost, citez: “Jur pe cruce şi pe Evanghelie că n-am făcut nimic. Nu poţi trece de boschetari, te împiedici de ei peste tot, în Gară, în Săsar. Te înjură, nu te mai poţi plimba de ei. Dacă aş avea un pistol i-aş împuşca pe toţi! Ulterior a început o altă muncă asiduă dar cu rezultate şi probe ce au reuşit să convingă judecătorii că cel ce se afla în boxa acuzaţilor, este un criminal în serie, unic prin modul de operare dar şi prin comportament.

Am reuşit să probăm două din crimele comise, pentru cea de-a treia faptă, am beneficiat de concursul indirect al acestuia. Adică, prezentându-I probele, nu avea cum să nege şi a cerut să ne conducă în teren să ne arate unde a comis una din cele două fapte pentru care noi aveam probe solide. Bulversat de numărul mare de fapte, ne-a condus de fapt la locul comiterii unei alte fapte.

Ancheta a dezvălutit şi probat cert că Bota Grigore este un psihopat dezorganizat, persoană cu atracţie sexuală faţă de persoanele de acelaşi sex, deşi era căsătorit, nu manifesta interes sexual faţă de soţie şi atunci când a fost descoperit de soţie, în pat cu un alt bărbat, a devenit violent şi a încercat să se disculpe motivând că nu puteau viziona un meci de fotbal la tv numai stând în pat, evident fără obiecte de vestimentaţie pe ei.

Deşi faptele comise sunt de o ferocitate infailibilă, aş vrea să relatez un ultimo amănunt: Bota Grigore era cunoscut ca un mare patiser şi în public manifesta o jovialitate ieşită din comun. În momentul încarcerării a fost cazat în camera de detenţie cu un hoţ de buznare. La controlul efectuat de către ofiţerul ce răsundea de arest, ofiţer pe care Bota Grigore în cunoştea a făcut o remarcă uluitoare: te rog scoate-mă de aici, nu mă lăsa cu hoţul ăsta în cameră.

La percheziţia domiciliară am găsit un billet cu un număr de telefon. Verificând numărul de telefon am aflat că-i apartine unui coleg proaspăt căsătorit şi căruia, Griore Bota îi ornase cel mai frumos tor de nuntă” ne-a declarat colonel ® Dorin Ioan COSTE.

