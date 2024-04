EXCLUSIV FOTO: Fetiţă de 4 ani, lovită de un adolescent care cobora de pe deal în Parcul Regina Maria din Baia Mare

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ce spune tatăl fetitei

Bună ziua! În primul rând, îmi cer scuze pentru deraj, dar sper că prin dumneavoastră să se facă cunoscută o situație nefericită care putea deveni tragică! Ieri, 20.04, in jur de 17:30, soția mea cu fiica de 4 ani se aflau în Parcul Regina Maria din Baia Mare, in zona restaurantului Athos unde fetița se juca împreună cu alți copii in spatele băncuțelor din, porțiunea de drum ce duce spre lacul cu pești! În timp ce se juca a fost lovită de un biciclist ce se afla in coborâre, in viteza, de pe dealul din spatele restaurantului.

În urma impactului, fetița s-a ales cu traumatism cranio-cerebral și multiple plăgi parietale fiind transportată la UPU Baia Mare unde a rămas internată pe secția de chirurgie pediatrică! Poliţia națională, in urma verificărilor făcute a constatat că nu se încadrează în accidente pe drum public și au pasat-o municipalității!

Am făcut sesizare și municipalității pentru că nu este posibil sa se permită circulația acestor bicicliști, care coboară de pe deal in viteză și traversează parcul, într-o zonă frecventată de sute de copii, fără a se preocupa de siguranța celorlalți! Mulțumesc de înțelegere!

Ce spune Politia

Ieri, 20 aprilie, la ora 17.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un eveniment produs în Parcul Regina Maria din municipiu, soldat cu rănirea unei fetițe.

La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 17 ani, în timp ce ar fi coborât din pădure cu bicicleta, pe o alee, ar fi surprins-o pe fetița de 4 ani, care se juca sub supravegherea mamei sale.

Aceasta a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Tânărul care se deplasa cu bicicleta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Având în vedere prevederile art. 75 lit. a) din O. U. G. 195/2002R privind circulația pe drumurile publice, evenimentul nu este un accident de circulație întrucât nu s-a produs pe un drum deschis circulației publice.

În cauză polițiștii au întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.