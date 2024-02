Factura la internet de la LPS Baia Mare a ajuns la 82.000 de lei (16.400 euro)!

Asculta acest articol Asculta acest articol

In urma cu cateva zile am prezentat situatia neplacuta in care se află Liceul cu Program Sportiv din Baia Mare. Institutia a acumulat datorii foarte mari la serviciile de telefonie si internet. Initial conducerea unității de învățământ a anunțat că valoarea datoriilor era de 60.000 de lei plus factura curenta, adica o valoare de aproximativ 13.000 de euro. Un nou comunicat pe care institutia școlara l-a primit din partea companiei furnizoare de servicii arată că de fapt restantele sunt si mai mari. La data de 30 ianuarie, debitul restant ajungea la valoarea de 82.000 lei. La un calcul simplu vorbim de 16.400 de euro.

In aceeasi adresa, se mentioneaza ca in luna octombrie 2023, liceul a transmis o solicitare pentru rezilierea servicilor de voce mobilă în urma discuției purtate cu un consultant, insa acest lucru nu a fost posibil.

“Ultima plată pentru serviciile furnizate sunt de 36000 lei și a fost efectuată data de 10 octombrie. Pe perioada suspendării clientul rămâne obligat la plata abonamentului, a consumului și a tuturor tarifelor aferente acestuia” mai sustin cei de la compania cu pricina.

In ce priveste solicitarea Liceului cu Porgram Sportiv de a anula facturile pentru perioada cat serviciile au fost suspendate, compania mentioneaza ca nu exista nici un motiv pentru scăderea debitului restant.

Acum Primaria Baia Mare este buna de plata. Viceprimarul cu atributii de primar Doru Dancus declara ca este un contract pagubos pe care unitatea scolara l-a semnat.

Chiar daca directorul Liceului sustine ca acest contract s-a semnat in perioada pandemiei cand a fost nevoie de predarea orelor online, iar unitatea de invatamant nu avea tehnologia necesara in acest sens, contractul nu se justifica.

Deocamdata, conducerea Liceului Sportiv asteapta sa treaca inca doua luni moment in care va expira contractul. De asemenea reamintim ca in prezent liceul are contract cu o alta companie, la o valoare mult mai mica pentru a beneficia de internet.