Gábor Kereskényi, desemnat candidatul UDMR la Primăria municipiului Satu Mare

La reuniunea reprezentanților municipali de la Teatrul de Nord, la care a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor, au fost desemnați și candidații Uniunii pentru Consiliul Local Satu Mare. În urma votului, s-a stabilit și ordinea listei de candidați la Consiliul Local.

Gábor Kereskényi a declarat că este încrezător în șansele de a obține un nou mandat de primar, bazându-se pe rezultatele obținute de Primăria Satu Mare în ultimii 8 ani.

Ordinea candidaților pentru Consiliul Local Satu Mare este:

1. Maskulik Csaba: 311 voturi

2. Szőcs Peter Levente: 303 voturi

3. Ressler Stefan: 290 voturi

4. Szejke Ottilia 269 voturi

5. Butka Gergely: 261 voturi

6. Kiss József: 240 voturi

6. György Ildikó:222 voturi

8. Bertici Stefan: 211 voturi

9. Német Szabolcs: 204 voturi

10. Barakonyi Gergő: 192 voturi

11. Póti Eduard: 133 voturi

12. Szilágyi Edömér 120 voturi

13. Bob Lóránd: 114 voturi

14. Fornwald László: 100 voturi

15. Hrenyu Péter: 98 voturi

16.Balog Benjámin: 79 voturi

17. Szabó István: 74 voturi

18. Illés Adrián: 69 voturi

”Le mulțumesc sătmărenilor pentru cele 2 mandate de primar. După 8 ani, Satu Mare este pe o direcție bună de dezvoltare. Cu fondurile europene atrase, cu investițile realizate, fața orașului s-a schimbat. Doresc să le mulţumesc echipei de consilieri locali ai UDMR cu care am colaborat și administratorului public Csaba Maskulik cu care împart responsabilitatea pentru tot ce am realizat. Dacă eu am fost un primar bun, acest lucru se datorează şi faptului că am avut o echipă performantă.

Ţin să le mulţumesc şi sătmărenilor, care au fost cei mai importanţi parteneri ai noştri. Le mulţumesc tuturor, pentru că indiferent ce vrea un primar sau ce vrea un consiliu local, fără acest important partener – sătmăreanul, lucrurile nu pot înainte cu viteza pe care ne-am dori-o. Strategia noastră de dezvoltare pentru perioada următoare atinge câteva probleme importante ale municipiului. Cei care ați văzut ce s-a putut face în Satu Mare în acești ani și aveți încredere în mine, vă rog să votați lista UDMR pentru Consiliul Local. Satu Mare Înainte!”, a declarat Gábor Kereskényi.

