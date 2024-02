György Albert la ceas aniversar: Maestru al sculpturii sătmărene așteptând recunoaștere

Asculta acest articol Asculta acest articol

Astăzi sărbătorim ziua de naștere a sculptorului György Albert, un artist remarcabil ale cărui lucrări redefinesc sculptura în bronz. Cu o pasiune pentru detalii și o abilitate unică de a combina tehnicile tradiționale cu inovații moderne, Albert transformă bronzul în opere de artă care respiră viață și emoție.

Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, talentul său a fost recunoscut încă de la prima expoziție personală din 1980. Vizita în atelierul său a lui Vasile Dragus din 1984 ,ne-a oferit ocazia rară de a întâlni un artist dedicat măiestriei sale, explorând adâncimile expresivității prin fiecare lucrare turnată în bronz. În lucrările sale, fiecare detaliu este gândit meticulos, de la modelarea în lut până la finisajul final, demonstrând o măiestrie rară și o dedicare profundă artei.

Expozițiile sale ne invită să redescoperim bogăția limbajului sculptural și densitatea ideilor prin lucrări care vorbesc despre sensibilitate, luciditate și o neîntreruptă căutare a sensului. În această zi specială, celebrăm contribuția lui György Albert la lumea artei și spiritul său neîncetat de inovare și expresie autentică.

Deși orașul său natal, Satu Mare, ar merita să-l numească cetățean de onoare pentru contribuțiile sale remarcabile, este surprinzător că nu a primit această distincție până acum.

” Cînd, la începutul lunii aprilie a acestui an, am avut prilejul să vizitez atelierul din Satu Mare al tînârului sculptor György Albert, am socotit de îndată că mi s-a oferit şansa unei experienţe artistice de singulară calitate. întregul atelier surprindea prin neobişnuita ordine interioară : nimic de prisos, nici un colţ lăsat să cadă sub praful neglijenţei, iar pe înalte suporturi cu etaje metalice o paradă de mici lucrări turnate în bronz, toate demonstrînd o extremă exigenţă a finisajului.

Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti (promoţia 1973), György Albert a fost de timpuriu atras de sculptura în metal, o primă demonstraţie expoziţională fiind făcută în cadrul expoziţiei personale din 1980 (galeria de artă Galateea, Bucureşti). Remarcasem de atunci virtuţile de modelator, de bronzier şi — mai ales — capacitatea de evocare proprie a tînârului artist, dar abia în momentul vizitării atelierului său de la Satu Mare am înţeles pe deplin rezervele de care dispune, arderea interioară a preocupărilor sale.

Pasionat al bronzului, György Albert a fost obligat să redescopere pentru sine teh­ nica turnurii jn ceară pierdută — adaptînd-o propriilor sale posibilităţi — deasemeni a fost dornic să cunoască şi să stăpînească fără dificultăţi diferitele procedee de pre­ lucrare şi finisare. Concepută pentru materialul definitiv, fiecare lucrare se cere în prealabil modelată în lut, cu anticiparea efectelor finale : suprafeţe aspre, suprafeţe pregătite pentru polisare, suprafeţe rănite parcă de intervenţia incisivă a eboşoarului, volume compacte, volume trase, volume străbătute de goluri, adevărate ferestre deschise spre interiorul neliniştitor al înţelesului. După turnare, nobila materie a bronzului este prelucrată cu minuţie, unele suprafeţe fiind lustruite oglindă, altele fiind tratate cu patine savante ca tehnică şi preţioase ca efect.

Expoziţia cu care György Albert se prezintă din nou atenţiei publice demonstrează cu uşurinţă siguranţa cu care tînărul artist mînuieşte mijloacele tehnice specifice pre­ lucrării bronzului, dar nu numai atît. Dacă maturitatea şi chiar perfecţiunea artizanală sínt condiţii de care nici o operă autentică nu se poate dispensa, bogăţia ideatică şi originalitatea expresiei plastice sínt factorii hotărîtori pentru definirea faptului de artă demn de perspectivă temporală. Considerată în această perspectivă, expoziţia lui György Albert promite să fie un eveniment de referinţă al epocii noastre, lucrările expuse acum fiind în măsură să ne convingă de diversitatea limbajului său sculptural ca şi de încăr­ cătura densă a ideilor şi stărilor sensibile.

La o foarte sumară şi, ca atare, nu îndeajuns de circumstanţială analiză, expo­ ziţia din acest an ar putea fi ordonată în trei categorii distincte de lucrări, respectiv de probleme şi de modalităţi de exoresie. O primă categorie cuprinde lucrări a căror cepţie compoziţională — cu modelajul adecvat — corespunde mai direct ideii de evocare, nu fără un comentariu, uneori amar, implicit aici. Centaureasă (Mitologie), Martirul, Meditaţie — cu interesanta dedublare a capului —, Clovnul, Moartea calului, Superstar sínt lucrări care fac parte din acest gruo a cărui piesă de excepţie este Melancolia cu a sa privire oarbă spre imensitatea golului interior în al cărui spaţiu necontrolat se pierde, chiar realitatea personalităţii. Este proprie acestui grup de lucrări o reinter- pretare a formelor ştiute, cu păstrarea datelor de imediată recunoaştere, „ruperea” iden­ tităţilor tradiţionale privind cu precădere sensurile lăuntrice şi mai puţin exterioritatea formală.

O altă categorie de lucrări, mai restrînsă (Simbol, o variantă abstractizată a Melancoliei ; Tors etc.) îl pregăteşte pe vizitator pentru cunoaşterea şi înţelegerea ulti­ mului şi a celui mai numeros grup din expoziţie. Sjnt lucrări la care procesul de abstrac­ tizare este împins mai departe, folosindu-se, cu un sporit curaj, resursele de comunicare ale materiei considerată nu doar ca un mijloc al reprezentării ci ca o reprezentare autonomizată în propria sa realitate plastică. Autorul nu renunţă nici acum la evocăriii chiar la implicarea unor elemente moralizatoare, dar el se dispensează de orice anecdotă, inventînd forme capabile să se rostească fără auxiliul contingentului. Dacă în Fertilitate sau în Tunelul timpului privitorul mai poate recunoaşte semne ale unui simbolism convenţional, lucrări ca Moment ideal, Compoziţie, Eclipsă solară, Autodistru­ gere crează şi impun noi moduri de înţelegere a universului ideatic care ne înconjură, găsind echivalentul plas’ic durabil al stărilor de sensibilitate — lucidă cu care artistul se instalează în mijlocul acestui univers.

Serios ca preocupări, temeinic ca artizan, profund şi sensibil în căutările sale, György Albert se anunţă ca una dintrg cele mai robuste şi originale „voci” ale sculpturii tinere din ţara noastră. ”

Bucureşti, 24 iunie 1984

VASILE DRĂGUȘ

Citește și:

De la retrospectiva Aurel Popp la retrospectiva Alexandru Crișan