Hațegan își cere scuze

… când, sub ochii lui, Homawoo l-a atacat brutal pe mijlocașul oaspeților Luca Mihai (20 de ani) pe care l-a trimis la pământ inconștient. Dus cu ambulanța la spital s-a constat că jucătorul a suferit multiple fracturi la osul temporal stâng, spargere de timpan etc, leziuni care ar putea duce la finalul carierei tânărului jucător.

”Când am revăzut faza, mi-am dat seama că am greșit. Trebuia să arat cartonașul roșu. Îmi cer scuze că nu am făcut asta. Sunt foarte afectat de cele întâmplate și sper din tot sufletul ca situația să nu fie foarte gravă” a declarat Ovidiu Hațegan.