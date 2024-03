În ultima etapă din sezonul regular CSM Olimpia, Olimpia MCMXXI joacă sâmbătă acasă

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. CSM Olimpia Satu Mare și Olimpia Satu Mare MCMXXI vor juca, sâmbătă după amiază pe propriul teren în timp ce Victoria Carei va evolua, tot sâmbătă, în deplasare.

CSM Olimpia Satu Mare – SCM Zalău

Pe stadionul ”Olimpia-Daniel Prodan” se va juca derby-ul sezonului din această serie, CSM Olimpia – SCM Zalău. Un meci care, în conformitate cu clasamentul, se joacă între cele mai bune echipe din serie.

Cum nimic nu se poate schimba în clasament, indiferent de rezultat, ne așteptăm, ne dorim, un meci spectaculos în care echipele să ne arate că merită locul pe care îl ocupă în clasament.

Partida se va disputa cu începere de ora 15.00, iar prețul unui bilet de intrare la meci este de 8 lei.

Olimpia Satu Mare MCMXXI – Crișul Sântandrei

Un meci cu o miză importantă se va juca pe stadionul Someșul între Olimpia Satu Mare MCMXXI și Crișul Sântandrei. Echipa sătmăreană, care va juca în play- off în partea a doua a campionatului are nevoie de cât mai multe puncte. Dar echipa din Sântandrei are șanse reale să se califice în play-off dacă nu pierde la Satu Mare. Așa că ne așteptăm la un meci dificil pentru echipa sătmăreană.

Partida se va juca de la ora 15.00, iar prețul unui bilet de intrare este de 10 lei.

CSM Sighet – CSM Victoria Carei

Dacă bate la Sighet, iar Crișul nu câștigă la Satu Mare, Victoria se califică în play-off iar CSM Sighet ratează prezența între primele 4 echipe Sunt șanse mici ca lucrurile să se întîmple așa cum ar vrea cei de la Victoria. Dar este o șansă care trebuie jucată așa că ne așteptăm la un meci ”care pe care”.

Meciul se va juca la Sighet, de la ora 15.00, pe stadionul Solovanu.

Clasament

1.SCM Zalău 17 12 4 1 32-13 40

2.CSM Olimpia 17 9 5 3 3018 32

3.Crișul Sântandrei 17 8 3 6 28-16 27

4.CSM Sighet 17 7 3 7 27-25 24

5.Lotus Felix 17 6 6 5 17-17 24

6.Victoria Carei 17 7 3 7 22-28 24

7.Sănătatea Cluj 17 5 3 9 21-26 18

8.Minerul Ocna Dej 17 3 8 6 20-22 17

9.Olimpia MCMXXI 17 4 4 9 21-38 16

10.Minaur BM 17 2 5 10 16-31 11

În celelalte două meciuri din serie, Minaur joacă vineri cu Sănătatea Cluj iar sâmbătă, Lotus Felix va întâlni Minerul Ocna Dej.

CITEȘTE ȘI:

Începe lupta din play-off și play-out din Superliga României la fotbal