Industria gazelor, pândită de șocuri de preț?

… cu 58% a investiţiilor în perioada 2014-2020, a subliniat International Gas Union. Chiar dacă între timp investiţiile au revenit pe creştere, prognozele diferite referitoare la consum, precum şi politicile ambiţioase ale politicilor referitoare la neutralitatea climatică, afectează planurile viitoare.

Oferta mondială de gaze naturale va scădea în următoarele decenii fără noi investiţii, ceea ce va conduce la şocuri de preţ mai grave şi mai frecvente decât cele înregistrate în ultimii doi ani, a avertizat pe 19 octombrie un grup de lobby pentru industria gazelor, transmite Bloomberg.

„Refacerea unui echilibru sustenabil pe piaţa mondială a gazelor este imperativ şi necesită rezolvarea actualului deficit de ofertă”, susţine IGU într-un raport elaborat împreună cu firma de consultanţă Rystad Energy AS şi operatorul italian de reţea Snam SpA. În acest raport se subliniază că este nevoie de investiţii „pentru a face faţă declinului natural al ofertei, dinamicii cererii mondiale şi posibilei creşteri în mai multe regiuni”.

Ţările din Europa s-au grăbit să îşi asigure noi surse de aprovizionare cu gaze, după ce invazia rusească din Ucraina a dat peste cap pieţele şi a obligat ţările să dea prioritate securităţii energetice în dauna obiectivelor de mediu. Încrederea în perspectivele pe termen lung ale gazelor naturale a devenit evidentă după cele două contracte de furnizare de gaze lichefiate pe termen lung încheiate de Qatar în această lună.

Potrivit raportului prezentat joi, actualele proiecte de producţie de gaze precum şi cele aprobate la nivel mondial vor ajunge la aproximativ 4.100 de miliarde metri cubi în acest an, urmând a scădea până la 3.100 miliarde metri cubi în 2030 pe măsură ce zăcămintele de gaze vor ajunge la maturitate. Ulterior, spre mijlocul acestui secol, producţia de gaze ar urma să scadă sub pragul de 1.000 de miliarde metri cubi pe an.