Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților, se retrage din funcție și va intra în politică

Organizația are un protocol cu Ministerul Educației în calitate de asociație reprezentativă a părinților, protocol încheiat pe 15 decembrie 2020, pe finalul mandatului ministrului Monica Anisie (PNL).

Președintele FNP își anunță implicarea în educație, în mediul de afaceri și în politică. În mesajul său, acesta spune că „mă culc liniștit, știind că nu am făcut politică, înțelegeri sau orice altceva care ar fi dăunat elevilor”. Cristache spune că plecarea sa vine „cu cinci luni înainte de încheierea mandatului (plec în aprilie, trebuia la finalul lunii noiembrie)”. Conform acestuia, motivele sunt că „am obosit, nu mai simt aceeași trăire intensă ca înainte, și, pe fondul unor nemulțumiri personale, vă anunț și pe cei care mă susțineți că voi pune punct”.

Redăm pasaje din mesajul lui Cristache: „Orice început are și un final, iar dacă știi când să te oprești, chiar dacă puteai să continui, arată respectul pe care îl ai pentru părinți, parteneri, presă și toți cei cu care ai lucrat. Se spune că ceea ce e mult strică, iar odată cu trecerea timpului apare o uzură, o obișnuință care dăunează. Despre mine e vorba. Am venit la Fed în 2015, în calitate de președinte interimar, iar anul 2016 a marcat începutul unui mandat de 4 ani. A fost un final pentru fostul președinte, doamna Gună, care a fost expusă oprobriului, fără a fi vinovată, și un nou început pentru Fed, cu mine, cel care venea după o activitate intensă de reprezentant al părinților în sistemul de învățământ și după o lungă perioadă de antreprenoriat, între 1991 și 2015. Așa cum mă cunoașteți, am fost mereu implicat, fiind aruncat în morișca comunicării și a implicării la cel mai înalt nivel. Unii cred că am făcut bine, alții cred că nu, iar dumneavoastră sunteți în măsură să analizați. După 8 ani de muncă alături de colegii din Fed, mii de ore de ședințe și online, mii de interviuri, mii de amendamente și de controverse, trebuie să recunosc că este imposibil să mulțumesc pe toată lumea”.