La competiția canină de la Satu Mare au participat câini reprezentând 143 de rase

An de an, la Satu Mare se organizează expoziţii canine de excepţie, cu participare internaţională. În acest an, expoziţia chinologică – Dog Show a fost găzduită în zilele de 20 şi 21 aprilie, de Stadionul Someşul din reşedinţa de judeţ, organizată de Asociaţia Chinologică din România – Filiala Satu Mare, condusă de medicul veterinar Molnar Zsolt.

Sâmbătă, la deschiderea evenimentului expoziţional cu sute de participanţi din ţară şi din străinătate, Molnar Zsolt, preşedintele Asociaţiei Chinologice Române, Filiala Satu Mare a subliniat faptul că pe parcursul celor două zile vor avea loc patru expoziţii – două internaţionale şi două naţionale. În fiecare zi au fost organizate expoziţii CAC – Certificat de Aptitudini pentru Campionat şi CACIB – Certificat de Aptitudine pentru Campionatul Internaţional de Frumuseţe.

“Cu ocazia celei de-a 48-a ediţii deschidem weekendul chinologic cu patru expoziţii. Va fi un arbitraj super şi rezultate foarte bune. La sfârşitul zilei de mâine (duminică, 21 aprilie n.r.) îi invit pe toţi sătmărenii care au câştigat un titlu, pentru că o să desemnăm cel mai frumos câine din Satu Mare”, a declarat Molnar Zsolt.

Dialogul avut apoi cu medicul veterinar Molnar Zsolt a evidenţiat o serie de aspecte referitoare la evenimentul expoziţional, la participanţi, la arbitraj ş.a. Interlocutorul nostru a subliniat faptul că, în cele două zile de show canin, în cele 8 ringuri de arbitraj au fost evaluaţi şi clasificaţi aproximativ 1.600 de câini din diverse rase. Arbitrii de ring au fost din: România – 3, doi din Serbia, şi câte unul din Ucraina, Spania şi Macedonia.

Cei 1.600 de câini arbitraţi şi evaluaţi reprezintă 143 de rase, din care aproximativ o treime sunt din România. Cele mai bine reprezentate rase de câini au efost evidenţiate: Cane Corso, Teckel şi Ciobănescul german.

Ineditul primei zile de expoziţie l-a reprezentat defilarea şi prezentarea în ring a proprietarilor de câini din 9 ţări, în ţinuta populară a ţării din care provin crescătorii. Pe primul loc a fost desemnat un câine din Rasa Carpatin, din Bistriţa, iar pe locul doi s-a clasat o sătmăreancă, cu câinele Werner Kotters (din familia câinilor ciobăneşti) şi pe locul trei un câine din Uzbekistan.

În organizare s-au implicat peste 60 de persoane

Cei aproximativ 1.600 de câini despre care facem vorbire, au concurat atât la ceea ce înseamnă frumuseţe canină, cât şi la obţinerea documentului care să ateste dreptul de folosi animalele adulte pentru reproducţie. Arbitrajul s-a făcut la categoria babby, pentru căţeii cu vârste între 4 şi 6 luni, categoria 6 – 9 luni, junior cu vârste între 9 şi 15 luni, intermediar cu vârste între 15 şi 24 de luni. Femelele adulte, dar şi masculii, pentru a putea fi folosiţi pentru reproducere trebuie să obţină minim calificativul excelent, cu vârsta maximă de 7 ani, iar peste 7 ani, au fost arbitraţi câinii “veterani”. Ultima clasă de evaluare a reprezentat-o clasa campioni.

În organizarea celei de a 48-a ediţie a concursului de câini desfăşurat la Satu Mare, cu participare internaţională, au fost implicate peste 60 de persoane, în majoritatea lor voluntari, crescători sau nu de câini, dar iubitori de patrupede.

Sătmărenii care şi-au propus să vizioneze expoziţia pe o vreme plăcută, după dimineţi deosebit de reci, au avut parte de un “spectacol” de excepţie. În funcţie de noroc, au putut vedea proprietari care-şi pieptănau şi îşi pregăteau animalele pentru a intra în ring, o sumedenie de corturi pentru câini alături de proprietari, ţarcuri şi corturi care mai de care mai interesante. N-au lipsit standurile cu accesorii pentru câini, dar nici acelea în care expozanţii au putut să cumpere mâncare, îngheţată, băuturi răcoritoare ş.a. Organizatorii au avut în vedere afluxul mare de participanţi şi vizitatori, fiind asigurate şi WC-uri mobile.