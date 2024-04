Mătușa Floare Hotca a fost felicitată de sute de oșeni

Asculta acest articol Asculta acest articol

Este foarte apreciată de întreaga comunitate din această zonă etnografică pentru ardoarea și perseverența de care a dat dovadă, de-a lungul timpului, în păstrarea identității locuitorilor Oașului, în purtarea, cu multă mândrie și dragoste a straielor populare, dar și în perpetuarea riturilor și tradițiilor care au consacrat frumoasa zonă etno-folclorică din județul nostru.

Mătușa Floare Hotca este și un model demn de urmat de către tineri, prin prisma înțelepciunii pe care a împărtășit-o cu cei mai târziu născuți, la fiecare dintre evenimentele culturale la care a fost invitată și implicată.

Ca în fiecare an, autoritățile din orașul Negrești-Oaș au vizitat-o și au felicitat-o pentru venerabila vârstă pe care a împlinit-o.

“Un far călăuzitor pentru toți cei din jur, cunoscută sub numele de „Flore lu’ Gusti lu’ Nebobar”, a mai sărbătorit un nou an de viață.

An după an, avem bucuria de a ne aduna în jurul tău, mătușă, de a-ți oferi o îmbrățișare călduroasă, de a te vizita și de a te surprinde cu un mic dar și cu flori.

Suntem profund recunoscători pentru modelul de urmat pe care ni-l oferi și pentru înțelepciunea pe care o împărtășești cu noi toți.

Îți mulțumim din suflet, mătușă Floare, pentru toate lecțiile de viață și pentru spiritul tău generos.

Fie ca binecuvântările să te însoțească în toți anii ce vor veni!”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.

