Mercedes-AMG Project One și motocicleta lui Mani Gyens, noile achiziții ale Țiriac Collection

Printre oaspeții evenimentului s-a aflat și Mani Gyenes, riderul Autonet Motorcycle Team, care a fost invitat să își expună motocicleta de Dakar, care va rămâne în celebra colecție de vehicule deosebite.

În aceste zile, una dintre cele mai importante colecții de vehicule din Europa, Țiriac Collection, și-a îmbogățit galeria cu două exponate speciale. Unul este reprezentat de exclusivul model Mercedes-AMG Project One, vehicul produs în doar 275 de exemplare și care a avut un cost de achiziție de 2,8 milioane de euro. Bolidul reprezintă visul constructorului german de a aduce tehnologia din Formula 1 direct pe șosea, iar cumpărătorii au avut de așteptat nu mai puțin de șapte ani pe a intra în posesia lui.

Al doilea exponat care a intrat în galeria Țiriac Collection, în cadrul acestui eveniment, a fost motocicleta Autonet Motorcycle Team cu care Mani Gyenes a dus la bun sfârșit Raliul Dakar 2024. Includerea motocicletei lui Mani în una dintre cele mai prestigioase colecții de pe continentul nostru, reprezintă o recunoaștere a rezultatelor aceluia care este cel mai bun român din istoria celei mai dificile competiții off-road din lume.

Evenimentul, desfășurat în 19 aprilie, a fost unul deosebit de exclusivist, fiind invitați exclusiv personalități și apropiați ai domnului Ion Țiriac. Imediat după prezentarea Project One, Mani Gyenes i-a prezentat omului de afaceri motocicleta și au povestit despre aventurile sătmăreanului din Dakar. KTM-ul 450 Rally Replica va rămâne, de acum înainte, în galeria Țiriac Collection, devenind un exponat permanent, pe care vizitatorii îl vor putea admira atunci când trec pragul expoziției.

Emanuel ‘Mani’ Gyenes, sportive Autonet Motorcycle Team: “Am fost onorat să particip la un eveniment atât de special, mai ales că și motocicleta mea va face parte din această colecție extraordinară. La fel ca și personalitățile prezente, am fost impresionat de Mercedes-AMG Project One și mă bucur că am fost invitat.”

