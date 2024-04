Motivul pentru care cafeaua nu se va ieftini prea curând

Asculta acest articol Asculta acest articol

… cultivatorilor din Vietnam de a mai aştepta înainte de a-şi vinde recoltele, ar urma să ducă la diminuarea livrărilor celui mai mare producător mondial de cafea robusta, transmite Bloomberg.

Preţurile locale la cafea în Vietnam au atins un maxim istoric în acest an, pe măsură ce fermierii şi intermediarii continuă să aştepte contracte mai avantajoase după recolta slabă din sezonul 2023 – 2024. Asta face mai dificilă sarcina exportatorilor de a-şi asigura cantităţile necesare şi a declanşat deja un val de situaţii de incapacitate de îndeplinire a contractelor.

Schimbările climatice provoacă fenomene meteo din ce în ce mai haotice şi o intensificare a secetei, astfel că deficitul global de aprovizionare cu cafea ar urma să se prelungească pentru al patrulea an la rând. Vietnamul este responsabil pentru aproximativ o treime din oferta mondială de boabe de cafea robusta, soiul mai ieftin care în mod normal este utilizat la cafeaua instant.

“Nu putem spune când anume va fi atins vârful de preţ”, spune Tran Thi Lan Anh, director adjunct la Vinh Hiep Co., un mare exportator vietnamez de cafea.

Potrivit acesteia, fermierii şi intermediarii se aşteaptă ca preţurile să ajungă până la 150.000 de dong (5,89 dolari) per kilogram, de la nivelul actual de 130.000 de dong.

Diminuarea livrărilor de cafea ale Vietnamului a dus la creşterea cu 50% a cotaţiilor futures la bursa de la Londra în acest an, preţurile atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani. Vremea secetoasă care a lovit părţi importante din Vietnam a provocat îngrijorări cu privire la următoarea recoltă şi posibilitatea unor livrări şi mai mici.

Multe lacuri care erau utilizate la irigarea plantaţiilor de cafea din centrul Vietnamului sunt la un nivel scăzut, iar resursele subterane de apă au fost epuizate, spune Trinh Duc Minh, preşedintele unei asociaţii a cultivatorilor de cafea din provincia Dak Lak. Aceasta a prognozat că recolta de cafea din 2024-2025 a acestei provincii ar putea fi cu până la 15% mai mică decât cea anterioară, estimată la 520.000 de tone, care la rândul său a fost mai mică decât cea din anul precedent.