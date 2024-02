Naționala României se va pregăti la Würzburg

Asculta acest articol Asculta acest articol

Conform site-lui UEFA, informative confirmată și de FRF, echipa națională a României se va pregăti la Würzburg în timpul Campionatului European din Germania.

Principalele argumente pentru care Edi Iordănescu, dar și staff-ul Federației, a optat pentru Würzburg este infrastructura.

Acesta a considerat că pentru naţionala României cea mai bună variantă este baza de pregătire de la Würzburg, un oraş aflat la 115 kilometri de Frankfurt, 270 de kilometri de Munich şi 300 kilometri de Koln.

În plus și condițiile de campare și pregătire de la Wurzburg, oferite de hotel şi stadionul de antrenament sunt de înaltă calitate. Va mai conta și faptul că faptul că tricolorii se vor putea pregăti într-o zonă liniştită a Germaniei.

Gara din Würzburg are linie de tren rapid directă către toate cele 3 oraşe unde tricolorii vor evolua şi se află la 4 kilometri de hotel. Apoi, fapt important, în Würzburg sunt aproape 1.500 de români rezidenţi.

Mai precizăm că Würzburg este capitala regiunii administrative Franconia Inferioară din landul Bavaria și că are o populație care număra 133.799 de locuitori.

Tot de la UEFA am aflat că Germania va sta la Herzogenaurach, deţinătoarea titlului, Italia, a ales Iserlohn, iar finalista EURO 2020, Anglia, va fi cantonată la Blankenhain etc.

Toate echipele trebuie să se prezinte la baza de pregătire EURO cu cel puţin cinci zile înainte de primul meci, conform FRF.

România face parte din Grupa E< Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia sau Ucraina / Israel sau Islanda)

Programul națioalei României din grupă este următorul:

· 17 iunie (Munchen); România – echipa calificată din play-off

Munchen (ora 16:00)

· 22 iunie (Koln): Belgia – România (ora 22:00)

· 26 iunie, (Frankfurt); Slovacia – România (ora 19:00)