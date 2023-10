Nu înțelege de ce autobuzele Transurban staționează cu motoarele pornite

Asculta acest articol Asculta acest articol

Unele nemulțumiri sunt făcute inclusiv pe pagina de facebook Transurban. De exemplu, la o postare recentă, un bărbat spune că nu înțelege de ce autobuzele Transurban trebuie să staționeze cu motoarele pornite. Despre zona la care face referire trebuie să știți că totul se petrece sub balcoanele oamenilor.

”Aș dori să mă interesez care este motivul pentru care fiecare autobus care staționează în micro 17 pe stradă Jubileului capăt de linie stă cu motorul pornit pe toată perioada staționării? E prea curat aerul în micro 17 sau Transurban are prea multă motorină? Mulțumesc anticipat pentru răspuns!”, a scris un sătmărean pe facebook. După o săptămână, absolut nimeni de la Transurban nu i-a răspuns. Este o bilă neagrăîn ceea ce privește relația transportator-călător în social media.

O altă problemă

Despre o altă problemă ne-a vorbit un cititor Informația Zilei. Așa cum se știe, din cauza lucărilor din zona centrală, unele stații au fost mutate. Astfel a apărut una inclusiv pe Bulevardul Transilvania, sub pasarela pe care se urcă pe Podul Decebal. Sătmăreanul nostru consideră că sub acea pasarelă ar trebui să se monteze câteva becuri pentru că seara este foarte întuneric acolo. Plus că vine iarna, iar ziua va fi tot mai scurtă. Problema lipsei becurilor este veche, reclamații fiind făcute și de simpli șoferi care nu văd pietonii seara pe trecerea de lângă banca Țiriac.