Nvidia dezvăluie Blackwell: Cipul AI de 40.000 de dolari care va transforma era inteligenței artificiale

Nvidia, compania de tehnologie renumită pentru inovațiile sale în domeniul semiconductoarelor și al inteligenței artificiale, a făcut un anunț semnificativ prin intermediul CEO-ului său, Jensen Huang, în cadrul unei discuții cu Jim Cramer de la CNBC pe platforma “Squawk on the Street”. Conform declarațiilor lui Huang, noul procesor grafic destinat aplicațiilor de inteligență artificială, denumit Blackwell, va avea un preț cuprins între 30.000 și 40.000 de dolari per unitate. Această gamă de prețuri plasează Blackwell în aceeași categorie cu predecesorul său, H100, cunoscut și sub numele de Hopper, care s-a vândut la prețuri variind între 25.000 și 40.000 de dolari.

Cipul AI Blackwell de la Nvidia este un procesor grafic de ultimă generație, conceput pentru a oferi performanțe de vârf în aplicații de inteligență artificială. Cu un preț între 30.000 și 40.000 de dolari, Blackwell se adresează cerințelor avansate de procesare necesare pentru instruirea și implementarea software-urilor AI complexe, cum ar fi modele de limbaj similar cu ChatGPT. Dezvoltat ca rezultat al unei investiții de aproximativ 10 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare, Blackwell combină două cipuri într-o singură unitate, fiind mai mare și mai eficient din punct de vedere energetic comparativ cu generațiile anterioare. Este destinat să fie folosit în centre de date și de către dezvoltatori AI, marcând o etapă importantă în evoluția tehnologică a Nvidia în domeniul inteligenței artificiale.

Pe lângă performanța sa impresionantă, Blackwell se distinge prin dimensiunile sale mai mari și prin combinarea a două cipuri într-o singură unitate, reprezentând o evoluție semnificativă față de generațiile anterioare. Nvidia obișnuiește să lanseze o nouă generație de cipuri AI aproximativ la fiecare doi ani, fiecare nouă versiune fiind mai rapidă și mai eficientă din punct de vedere energetic.

Nvidia a anunțat deja trei versiuni ale acceleratorului Blackwell AI: B100, B200, și GB200, care combină două GPU-uri Blackwell cu un procesor bazat pe arhitectura Arm. Aceste versiuni au configurații de memorie diferite și sunt așteptate să fie livrate în decursul acestui an.

Vânzările Nvidia au cunoscut o creștere impresionantă, triplându-se trimestrial de la începutul boom-ului AI spre sfârșitul anului 2022, când OpenAI a anunțat ChatGPT. H100, predecesorul lui Blackwell, a fost instrumentul preferat al multor companii și dezvoltatori de top în domeniul AI pentru antrenarea modelelor lor, inclusiv Meta, care a achiziționat sute de mii de GPU-uri Nvidia.

Prețurile pentru aceste cipuri nu sunt dezvăluite public, variind în funcție de configurații și de volumul comandat. Nvidia colaborează cu diverse companii, inclusiv Dell, HP, și Supermicro, pentru a integra cipurile sale în soluții server personalizate, unele dintre aceste servere fiind echipate cu până la opt GPU-uri AI pentru a satisface nevoile specifice ale clienților.

Această dezvoltare subliniază angajamentul continuu al Nvidia de a inova în domeniul inteligenței artificiale și de a oferi soluții de procesare grafică de ultimă oră, consolidându-și poziția de lider în industria tehnologică.