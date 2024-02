O tânără de 20 de ani s-a aruncat de pe clădirea IPL

Asculta acest articol Asculta acest articol

După ce a fost dată dispărută de câteva zile, potrivit presasm.ro, ea a fost găsită sâmbătă decedată în curtea fostei Intreprinderi de Prelucrare a Lemnului (IPL), după ce s-ar fi aruncat de pe clădire. Cunoscuții spun că ea suferea de depresie, fapt care ar fi împins-o la sinucidere.

Va fi condusă pe ultimul drum marți, de la ora 13.00, în cimitirul din Medieșu Aurit.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Mama tinerei a scris un mesaj emoţionat pe pagina de Facebook, mărturisind că, din păcate, nu poate participa la înmormântarea propriei sale fiice, din cauza unor neînţelegeri cu fostul ei soţ, tatăl tinerei.

„Dragul meu copil, nu am putut să-mi iau rămas bun de la tine. Mi-ai lăsat un gol imens în inimă, ca mamă. Dumnezeu să te primească în împărăția Lui. Te iubesc foarte, mult draga mea fată, golul ce mi l-ai lăsat în inima mea o să-l am pe viață. Eu ți-am fost și mamă și tată, cu mine ai ținut legătura dintre părinții tăi, în ultimul an! Îmi pare rău ca nu am să vin la înmormântare, din cauza tatălui tău! Dar te am aici în inimă toată viața mea, dragă mea fetiță. Somn lin spre cer, puiuțul lui mama”, este mesajul emoționant al mamei sale.

“Cu durere în suflet, vă anunțăm că marți la ora 13:00, la Capela din Medieș o vom conduce pe Moroz Georgiana pe ultimul ei drum.

Totodată, dacă aveți prieteni sau cunoașteți persoane (în special din rândul tinerilor) care se luptă cu depresia, anxietatea, bipolaritatea, tulburări de personalitate, sau orice fel de boală de tip mintal, vă rugăm să faceți tot ceea ce vă stă în putință să îi vindecați și să le fiți aproape până când încă puteți..”, este alt anunț postat pe FB.

