Orientul Mijlociu, 1973. Metoda Kissinger

Un proiectil de 40 mm in stare avansata de corodare si provine din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost gasit pe str. Ratul Mare. Un satmarean de 61 de ani a sesizat Politia in cursul zilei trecute, in jurul orei 17, ca a gasit un proiectil, in timp ce efectua sapaturi pentru forarea unei fantani pe strada Ratu Mare din municipiu.