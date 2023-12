Originea păgână și istoria pomului de Crăciun

Asculta acest articol Asculta acest articol

Pentru mulți, este de neconceput să sărbătorești Crăciunul fără un frumos brad veșnic verde în camera de zi decorată cu ornamente strălucitoare și cadouri împachetate. La fel ca majoritatea tradițiilor de Crăciun, inclusiv sărbătorirea Crăciunului în sine, originea bradului poate fi urmărită în tradiții păgâne. Practic, bradul de Crăciun este în întregime păgân.

De fapt, dacă nu ar fi fost Regina Victoria (cel mai puternic monarh al timpului ei) și un grup de soldați germani într-un spital temporar din Anglia, brazii împodobiți pe care îi iubim astăzi ar fi rămas un obicei obscur.

Originile păgâne ale pomului de Crăciun

Vechii egipteni obișnuiau să împodobească templele dedicate lui Ra, zeul soarelui, cu palmieri verzi în timpul solstițiului de iarnă.

Deși bradul de Crăciun este o adăugare relativ recentă la lista tradițiilor de sărbători, el se întâlnește cu câteva secole în urmă, la fel ca multe alte obiceiuri

Cu mult înainte de apariția creștinismului, oamenii din emisfera nordică foloseau plante veșnic verzi pentru a-și decora casele, în special ușile, pentru a sărbători Solstițiul de iarnă. Pe 21 sau 22 decembrie, ziua este cea mai scurtă, iar noaptea este cea mai lungă. În mod tradițional, această perioadă a anului este văzută ca revenirea în forță a zeului soarelui care a fost slăbit în timpul iernii – iar plantele veșnic verzi au servit ca o amintire că zeul va străluci din nou și că vara era de așteptat.

Solstițiul a fost sărbătorit de egiptenii care și-au umplut casele cu frunze verzi de palmier în onoarea zeului Ra, care avea cap de șoim și purta soarele ca coroană. În Europa de Nord, celții și-au decorat templele druide cu ramuri veșnic verzi, care semnificau viața veșnică. Mai în nord, vikingii credeau că veșnic verzi sunt plantele lui Balder, zeul luminii și al păcii. Vechii romani marcau Solstițiul de iarnă cu o sărbătoare numită Saturnalia, ținută în cinstea lui Saturn, zeul agriculturii și, ca și celții, și-au decorat casele și templele cu ramuri veșnic verzi.

Merită menționat în acest moment că Saturnalia a fost cea mai importantă sărbătoare din viața romană. A fost o sărbătoare zbuciumată de o săptămână, care a avut loc începând cu 17 decembrie.

În timp ce multe culturi antice foloseau plante veșnic verzi în perioada Crăciunului, înregistrările istorice sugerează că tradiția pomului de Crăciun a fost începută în secolul al XVI-lea de către germani care au împodobit brazi în casele lor. În unele culte creștine, Adam și Eva erau considerați sfinți, iar oamenii îi prăznuiau în Ajunul Crăciunului.

În timpul secolului al XVI-lea, Evul Mediu târziu, nu era rar să vezi piese de teatru uriașe jucate în aer liber în timpul zilei lui Adam și Eva, care spuneau povestea creației. Ca parte a spectacolului, Grădina Edenului a fost simbolizată de un „pom al paradisului” atârnat cu fructe. Clerul a interzis aceste practici din viața publică, considerându-le acte păgâne. Așa că, unii au adunat crengi sau copaci veșnic verzi și i-au adus acasă, în secret.

Aceste plante veșnic verzi au fost numite inițial „arbori paradisului” și au fost adesea însoțite de piramide de lemn făcute din ramuri ținute împreună cu o frânghie. Pe aceste piramide, unele familii fixau și aprindeau lumânări, câte una pentru fiecare membru al familiei. Acestea au fost precursorii luminilor și ornamentelor moderne pentru pomul de Crăciun, împreună cu produse comestibile precum turta dulce și merele acoperite cu aur.

Deja se stabilea o legătură între pomi și Crăciun. Dar o altă personalitate religioasă cheie a jucat un rol aici.

Unii spun că primul care a aprins o lumânare în vârful unui pom de Crăciun a fost Martin Luther. Legenda spune că într-o seară târziu, în jurul Crăciunului, Luther se îndrepta spre casă prin pădure când a fost lovit de frumusețea inocentă a luminii stelelor care străluceau printre brazi. Dorind să împărtășească această experiență cu familia sa, Martin Luther a tăiat un brad și l-a dus acasă. A pus o lumânare mică pe ramuri pentru a simboliza cerul Crăciunului.

Cert este că până în 1605, pomii de Crăciun erau lucru rar, deoarece, în acel an, documentele istorice sugerează că locuitorii din Strasburg „au înființat brazi în saloane… și atârnă pe aceștia trandafiri tăiați din hârtie multicoloră, mere, napolitane, folie de aur, dulciuri etc.

În aceste zile de început ale pomului de Crăciun, mulți oameni de stat și membri ai clerului au condamnat folosirea lor ca sărbătoare a lui Hristos. Ministrul luteran Johann von Dannhauer, de exemplu, s-a plâns că simbolul i-a distras pe oameni de la „adevăratul copac veșnic verde” – Isus Hristos. Puritanii englezi au condamnat mai multe obiceiuri asociate cu Crăciunul, cum ar fi folosirea buștenului de Yule, a ilfinului și a vâscului. Oliver Cromwell, influentul politician britanic din secolul al XVII-lea, a predicat împotriva „tradițiilor păgâne” ale colindelor de Crăciun, pomilor împodobiți și oricărei expresii de bucurie care profanează „acel eveniment sacru”.

Nu au avut mare succes, iar bradul de Crăciun a rămas o sărbătoare de nișă. Până când a venit regina Victoria.

Pomul modern de Crăciun

În 1846, regina Victoria și soțul ei german Albert au fost ilustrați în Illustrated London News stând cu copiii lor în jurul unui pom de Crăciun la Castelul Windsor. Imigranții germani aduseseră cu ei obiceiul pomilor de Crăciun în Marea Britanie la începutul anilor 1800, dar practica nu a prins localnicii.

Dar după ce regina Victoria, un monarh extrem de popular, a început să sărbătorească Crăciunul cu brazi și cadouri atârnate pe crengi ca o favoare pentru soțul ei, laicii au urmat imediat exemplul.

De peste ocean, în secolul al XIX-lea, brazii de Crăciun nu erau deloc populari, deși coloniștii olandezi și germani i-au introdus. Americanii erau mai puțin sensibili la influența reginei. Cu toate acestea, liderii civici, artiștii și autorii americani au fost cei care au jucat cartea pe imaginea unei familii fericite din clasa de mijloc care schimbă cadouri în jurul unui copac pentru a înlocui obiceiurile de Crăciun care erau văzute ca fiind decadente. Această imagine centrată pe familie a fost amplificată și mai mult de o poezie foarte populară scrisă de Clement Moore în 1822, cunoscută sub numele de „Twas the Night Before Christmas”. Aceeași poezie a evocat imaginea modernă a lui Moș Crăciun.

A trecut mult timp înainte ca bradul de Crăciun să devină o parte integrantă a vieții americane. Președintele Franklin Pierce (1804-1869) a aranjat să aibă primul brad de Crăciun la Casa Albă, la mijlocul anilor 1850. Președintele Calvin Coolidge (1885-1933) a început Ceremonia națională de aprindere a pomului de Crăciun pe gazonul Casei Albe în 1923

Deși în mod tradițional nu toate culturile creștine și-au împodobit casele cu plante veșnic verzi și cadouri, influența exercitată de Occident și consumerismul în creștere a transformat bradul de Crăciun într-un simbol omniprezent. Mulți oameni de alte credințe au adoptat pomul de Crăciun (vezi Japonia, de exemplu).

Bradul de Crăciun a parcurs un drum lung de la originile sale umile și păgâne, până la punctul în care a devenit prea popular pentru binele său. Anual, 300 de milioane de pomi de Crăciun sunt crescuți în ferme din întreaga lume pentru a susține o industrie de două miliarde de dolari, dar pentru că aceștia nu sunt adesea suficienți, mulți brazi sunt tăiați din păduri.

Acesta este motivul pentru care vă recomandăm să optați pentru alternative mai creative și mai durabile la bradul de Crăciun.