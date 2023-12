Prețul aurului în 2024. Prognoze optimiste/prognoze și pesimiste

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ratele mari ale dobânzilor din anul ce se încheie au fost influiențate negativ de fluctuația prețului aurului. Un dolar puternic crește cererea de aur din celelalte zone valutare, făcând aurul mai scump. În schimb creșterea dobânzilor slăbește cererea de aur și valoarea prețiosului metal scade.

Prognoza prețului la aur o fac câteva entități bancare americane precum Wisdom Tree, MUFG, Heraeus, UBS și Commerzbank, dar și specialiștii din industrie.

Specialiștii, investitorii, cunosc că prețul aurului în perioadele de crize econimice se îndreaptă spre maxime istorice fie în sus, fie în jos, în funcție de rata dobânzii Rezervei Federale a SUA.

Astfel comparativ cu alte plasamente, aurul devine o investiție mai puțin atractivă, și de multe ori riscantă pe termen scurt. În anul 2024 prețul aurului va rămâne constant în funcție de mai mai mulți factori. Un maxim istoric a fost atins la începutul lunii decembrie când prețul aurului a atins un maxim istoric de 2 111 dolari pentru că investitorii se așteptau la o scădere a dobânzilor, însă prețul a scăzut sub 2000 de dolari în scurt timp.

În anul 2023 prețul aurului a scăzut pentru puțin timp apoi și-a revenit

Pentru anul 2024 abia din luna mai experții se așteaptă la o schimbare a ratei dobânzilor în SUA. Dar nu doar ratele dobânzilor influiențează prețul aurului. Un exemplu clasic este anul 1970 când rata dobânzilor a urcat până la 20%, dar și în acele condiții aurul a atins o performanță istorică la preț, deci și la profit. Pe lângă rata dobânzilor, mai sunt și alte elemente determinante: inflația și poziționările investitorilor speculativi.

Experții avansează trei scenarii al prețurilor în 2024

Scenariul 1

2 090 dolari uncia. Asta ar însemna o scădere a inflațiaei în SUA la 2,6%, iar randamentele obligațiunilor de stat ar fi de 3,5%. Bloomberg avansează acest scenariu ca fiind posibil în trimestrul trei. De aici rezultă că aurul în anul 2024 nu va scădea sub pragul psihologic de 2000 de dolari uncia.

Scenariul 2

2300 dolari uncia. Acest preț presupune un optimism exagerat întrucât se intră în anul 2024 cu o economie în dificultate, care scade constant, abia ocolind recesiunea.

Scenariul 3

Un preț de 1670 de dolari pe uncie. Este cel mai rău scenariu pentru prețul aurului. În acest caz dolarul s-ar consolida din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor. Inflația ar scădea, în timp ce aurul ar ajunge la cel mai scăzut nivel din noiembrie 2022.

An de an Asociația Industriei World Gold Council ( WGC) prezintă mai multe scenarii. Astfel dacă prognoza scăderii inflației atinge 2% se dovedește corectă și nu se va produce o scădere economică semnificativă pe parcursul anului 2024. Pentru aur prețurile ar rămâne neschimbate sau ar scădea foarte ușor.

Acest scenariu se petrece foarte rar. După cum se prezintă datele la sfârșit de an, pericolul unei recesiuni mondiale nu a fost încă evitat.

În vremuri de criză, așa cum este acum, aurul devine atractiv pentru investitori. Experții se așteaptă ca în anul 2024 aurul să se tranzacționeze între 1880 și 2259 dolari pe uncie.

Aurul este considerat un refugiu sigur în timpul crizelor economice și geopolitice. De exemplu după atacul Israelului asupra Hamas prețul aurului a trecut de pragul de 2000 de dolari. Războiul din Ucraina și cel din Gaza, au influiențat prețul aurului cu până la șase procente.

De asemenea, China a cumpărat aur anul acesta pentru a întări poziția țărilor BRICS ( Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) ca să nu mai fie dependente de dolarul american.

Citește și:

Prețul aurului este infuiențat de băncile centrale care gestionează sume mari. Pe piața mondială sunt aproximativ 2000 de mari investitori în aur. Investitorii mai mici pot investi în moneda prețioasă cumpărând lingouri de aur. Ei trebuie însă să cumpere numai dacă vânzătorii sunt certificați de exemplu de LBMA (London Bullion Market Association).

Mai trebuie luate în calcul și cheltuielile cu depozitarea în cutiile de valori. În general costul de producție pentru o uncie de aur extrasă este de 1000 de dolari, iar prețul de piață este de 2000 de dolari.

Dacă prețul aurului crește cu zece procente, profitul este de 1200 de dolari pe uncie. La 2200 de dolari, prețul aurului a crescut cu 10%, dar profiturile au crescut cu 20%. Această variantă optimistă are și revers. O scădere sub 2000 de dolari uncia înseamnă profituri mai mici. Nu în ultimul rând investițiile în aur sunt dependente și de industria mineritului din fiecare țară care are zăcăminte de aur.

România are zăcăminte pe care încă nu le exploatează. Închiderea minelor, dar și protestul prelungit împotriva proiectului Roșia Montana este edificator pentru modul în care interacționează politicile guvernelor din România cu societatea civilă.

(Autor: Editor de știri)

Citește și:

https://informatia-zilei.ro/la-satu-mare-a-avut-loc-al-treilea-protest-pentru-salvarea-rosiei-montane/

Citește și:

https://informatia-zilei.ro/a-11-a-duminica-de-proteste-impotriva-proiectului-rosia-montana/