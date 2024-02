Protest al angajaților din asistența socială în fața sediului Ministerului Muncii

Asculta acest articol Asculta acest articol

Practic, reprezentanta Federației Națională Sindicală Pro Asist, Camelia Socianu, a declarat faptul că salariul angajaților din sistemul asistenței sociale a crescut cu doar 7 – 8 lei, ceea ce înseamnă, de fapt, doar o bătaie de joc.

Angajații care au protestat în fața Ministerului Muncii sunt nemulțumiți de faptul că autoritățile publice nu au avut nicio reacție la solicitările transmise până în prezent.

“Federaţia noastră are discuţii cu autorităţile de 20 de ani. Ideea este că noi spunem adevărul şi lor nu prea le convine. Avem cel puţin şase luni de zile de când la solicitările noastre n-am mai fost chemaţi la discuţii „face to face”, ci am primit doar răspunsuri seci.

Noi am sesizat lipsa de personal şi faptul că legea austerităţii va aduce probleme în serviciile sociale, mai ales cele rezidenţiale. Am atras atenţia şi că desfiinţarea posturilor vacante în situaţia noastră, în centre unde deja este lipsă de personal, va duce la situaţii foarte dificile, pentru că una e să îngrijească, spre exemplu, o infirmieră 40 de beneficiari, din care 20 să fie imobilizaţi la pat, şi altceva să fie două infirmiere.

Clar, calitatea serviciilor se reflectă în numărul de personal. Din septembrie încercăm să explicăm că trebuie aplicată Legea salarizării, că sporurile date la un salariu de acum şase ani nu mai au aceeaşi valoare, iar această majorare de 5% practic este o jignire adusă salariaţilor din asistenţa socială”, a spus reprezentanta Federației, Camelia Socianu.

Aceasta a mai precizat că în luna octombrie, când s-a majorat salariul minim la 3.300 de lei, toţi salariaţii de la asistenţă socială care au avut coeficienţii sub 1,15 au ajuns să aibă salariul minim pe economie, indiferent de vechime.

„Practic, au dispărut gradaţiile de vechime, acestea fiind incluse în salariul de bază. La salariul minim pe economie sunt anumite facilităţi fiscale: erau cei 200 de lei nefiscalizaţi şi aveau la final o deducere personală mai mare”, a subliniat liderul sindical.

