Rapid nu crede că FCSB are bani suficienți să-i cumpere un jucător

Astfel, în spațiul public apar tot felul de informații despre cele două echipe.

Așa cum se știe, fundașul Funsho Bamgboye (24 de ani) a intrat în atenția lui Gigi Becali. Asta pentru că este unul dintre cei mai în formă fotbaliști de la Rapid. Nigerianul a reușit să marcheze de trei ori în ultimele două etape, cu UTA și Universitatea Craiova, iar Gigi Becali (65 de ani).

Oficialul lui Rapid, Victor Angelescu a fost întrebat dacă nigerianul poate ajunge la FCSB.

”Nu, în niciun caz. Nu ne gândim să vindem niciun jucător în acest moment. Dacă va fi să plece, probabil va pleca în străinătate, așa cum am făcut și cu alții. Nu am primit nicio ofertă, nu. Cred că va fi foarte greu spre imposibil să se mai facă transferuri între Rapid și FCSB. Nici nu prea s-au făcut de un an-doi, de când am revenit, și nici nu cred că se vor mai face. Suntem contracandidate și amândouă ne dorim să vindem în afara țării. Poate doar așa cum a fost cazul anul ăsta, când s-a terminat contractul sau când un fotbalist nu a fost dorit de unul dintre cluburi”, a declarat Victor Angelescu, la PlaySport.

