Răzvan Burleanu este potențial candidat la președinția UEFA

Dar, cu toate că mai e ceva vreme până atunci, pe surse, se vorbește de mai multe persoane care vor să ajungă în fruntea forului fotbalistic continental. Surprinzător, și nu prea, pe lista scurtă se află numele actualului președinte al FRF, Răzvan Burleanu.

Mai mult, se spune că președintele FRF se află printre principalii favoriți să îi ia locul lui Aleksander Ceferin în 2027. Burleanu se află pe o listă selectă cu valături de foști mari fotbaliști precum Luis Figo, Zvonimir Boban sau Predrag Mijatovic.

Portughezul Luis Figo, câștigător al Balonului de Aur în 2000 și-a depus candidatura la președinția FIFA ca să-l înlocuiască pe elvețianul Sepp Blatter. În cele din urmă, sfătuit de unii apropiați a făcut pasul înapoi și s-a retras. Dar acum, la cei 52 de ani pe care îi are, după mai bine de 10 ani de activitate ăn cadrul UEFS, Figo spune că este pregătit să conducă fotbalul european.

Un alt candidat ar putea Predrag Mijatovic (Muntenegru), jucător la Real Madrid în perioada 1996-1999. Acesta este consilier al lui Ceferin, are legături puternice cu UEFA și este influent în luarea deciziilor președintelui” scriu jurnaliștii spanioli de la AS

Al treilea, Zvonimir Boban, a avut mai multe funcții importante la FIFA și UEFA. A fost secretar-adjunct al FIFA (2016-2019) și director tehnic la UEFA (2021-2024). El este credidat însă cu șanse minime la ocuparea saunului de președinge.

Răzvan Burleanu nu a spus nimic, decocamdată, despre acest subiect. Dar se știe că el are o relație foarte bună cu mulți dintre președinții de federații naționale și că, probabil, majoritatea i-ar acorda votul. ”Răzvan a învățat lecția alegerilor, campaniilor. Este doctor în campanii electorale, știe ce pedală să apese pentru a câștiga. Nu-mi convin multe la el, dar Răzvan Burleanu este doctor în alegeri. Este o artă. Poate că a studiat-o. S-a specializat. Știe exact ce trebuie. Ceea ce mie și lui Lupescu ne-a lipsit cu desăvârșire” spune despre el Marcel Pușcaș un personaj din fotbalul nostru care nul iubete deloc pe actualul președinte.

El este bine văzut de persoanele din actalul staff al UEFA, este considerat un foarte bun organizator, un bune diplomat.

