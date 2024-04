Responsabilităţi ale fermierilor care solicită sprijin în baza intervenţiilor şi eco-schemelor în vigoare

Asculta acest articol Asculta acest articol

Potrivit celor subliniate de publicaţia Agroinfo, fermierii care solicită sprijin financiar pe seama intervenţiilor şi/sau eco-schemelor, trebuie să-şi asume responsabilităţi precum cele prevăzute la art.1 alin. (2), lit. a)-c) din HG 1571/2022, cu modificările și completările ulterioare astfel: a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA; b) să depună cerere de plată în termen; c) să deţină un efectiv minim de animale în exploataţii cu cod ANSVSA în funcţie de intervenţia solicitată în conformitate cu prevederile PS 2023-2027, ale HG 1571/2022, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului MADR nr. 106/2024; d) să declare la depunerea cererii de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare; e) să notifice APIA întermen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările persoanelor juridice de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate; f) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de art. 320-328 de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi valabile în formularul de cerere de plată, în deconturile justificative şi în documentele anexate acesteia privind lista de animale şi/sau în documentele electronice din SNIIA privind efectivele de animale; g) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată/decont justificativ să fie introduse în baza de date IACS, păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituții ale statului și entități ce au rol de verificare și control, verificate în vederea calculării sumelor de plată și/sau transmise autorităților responsabile, în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal, republicată; h) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea de plată despre animalele din exploataţie să fie prelucrate și utilizate pentru controalele administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date; i) să respecte normele de condiţionalitate prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115, pe întreaga exploataţie agricolă, astfel cum sunt stabilite în anexa III la regulamentul menţionat şi în secţiunea 3.10 din PS 2023-2027, cu excepția ANTZ, precum și prevederile ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32 din 2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023; j) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; k) să se asigure de corectitudinea datelor operate/înregistrate în SNIIA privind datele animalelor operate în exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute/sau în care se regăsesc animalele pentru care solicită intervenţii.