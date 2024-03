Sătmărean amendat după ce a chemat Poliția Locală

Asculta acest articol Asculta acest articol

“Vă rog să nu deranjați Poliția Locală pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, deoarece riscați să fiți amendați. În data de 28.02.2024 în jurul orei 18:00 – 18:15, ajungând acasă pe strada Humulești, am urcat în apartament, unde am luat masa și am băut un pahar de vin, după care am ieșit la fereastră și am văzut două mașini parcate neregulamentar.

Am anunțat Poliția Locală, au sosit după aproximativ 20 de minute, și au constatat că sunt 2 autoturisme parcate neregulamentar, una din ele jumătate pe asfalt și jumătate pe spațiu verde, după care au venit la ușa mea și am fost luat la rost: “Dumneavoastră pentru astfel de prostii ne chemați’’? Eu le-am răspuns că acestea nu sunt prostii (domnii s-au simțit deranjați), au susținut cu tărie că nu este ceva grav și că este ceva normal. Menționez că locurile de parcare sunt rezervate pentru locatarii care le-au plătit.

Discuția s-a transformat într-o dispută aprinsă și în cele din urmă, eu am fost cel amendat cu suma de 1000 de lei.” În procesul verbal, polițiștii au precizat: “Susnumitul a alarmat organele de menținere a ordinii publice solicitându-ne la fața locului fără un motiv întemeiat comunicându-ne două numere de înmatriculare, autoturismele fiind oprite neregulamentar, la fața locului ajunși, sesizarea nu s-a confirmat, autoturismele nefiind la locația indicată, comunicând două numere fictive, totodată fiind în stare de ebrietate a adresat expresii și cuvinte jignitoare organelor aflate la fața locului”.