Sătmărean reținut în Baia Mare după ce a fost prins în trafic cu 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat

Agenții economici maramureșeni, au facut recrutări dintre tinerii absolvenți pentru a le oferi un loc de muncă. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. 357 de locuri de muncă au fost oferite de cei 21 de agenți economici prezenți la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți.

This content is for IZ Plus Lunar, IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si Tiparit si PDF Lunar, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ <35, IZ PLUS ANUAL, and IZ PLUS 3 LUNI members only.