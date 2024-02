Sătmăreancă salvată de la moarte de medicii de la ATI cu ajutorul ”plămânului artificial”

Asculta acest articol Asculta acest articol

… este externată din Spitalul Județean Satu Mare.

Femeia a fost internată în 2 ianuarie 2024, cu insuficiență respiratorie acută severă, cauzată de gripă de tip A. Cu o afectare pulmonară totală, pacienta a fost intubată și conectată la plămânul artificial. A trecut prin perioade critice, au fost momente în care medicii au crezut că o pierd, dar în cele din urmă după multe eforturi au reușit să-i salveze viața.

Acum, prin intermediul cotidianului Informația Zilei, Ana Erdei vrea să le mulțumească medicilor, asistentelor, infirmierilor Secției de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Datorită lor și nu în ultimul rând plămânului artificial, se poate întoarce acasă.

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) sau “Plămân artificial” a fost cumpărat din fonduri de la Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Satu Mare.

Ana Erdei mulțumește personalului Secției de Terapie Intensivă

La terapie intensivă, distanța dintre viață și moarte este atât de mică, încât foarte mulți pacienți nu mai cred în vindecare.

Ana Erdei (49 de ani) a avut încredere în personalul medical al Secției de Terepie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, iar marți, 20 februarie, este externată din spital.

Încă slăbită, dar încrezătoare și recunoscătoare ea ne-a povestit cum a ajuns la Terapie intensivă.

”Am venit la spital în 2 ianuarie. Am tușit foarte tare și m-am dus la Urgență, la Spitalul din Negrești Oaș. Acolo am fost consultată de dr. Naghi și mi-a recomandat să vin la Satu Mare. Așa am ajuns la Urgență, la Spitalul județean Satu Mare, m-au adus pe Terapie Intensivă, am fost foarte bolnavă. Am fost intubată și mi s-a pus plămânul artificial de domnul doctor Vitalie Moroșanu și domnul doctor Ionuț Butean. Acum sunt bine. Le mulțumesc domnilor doctori, doamnelor asistente, doamnelor infirmiere. M-au îngrijit foarte bine, am fost tratată și acum le multumesc. Am fost conectată la plămânul artificial cam trei saptamâni, nu știu sigur. Le mulțumesc domnilor doctori Vitalie Moroșan, Ionuț Butean, doamna Laura Trif, doamna Adelina Raicu care au depus foarte mult efort să mă aducă în starea în care sunt,” ne-a spus Ana Erdei.

28 de zile a fost conectată la plămânul artificial

De la medicii curanți am aflat că din cauza faptului că afectarea pulmonară a fost totală a fost nevoie de inițierea plămânului artificial. A necesitat susținere respiratorie 28 de zile, perioadă în care a trecut prin mai multe încercări, inclusiv infecții.

Astfel, pe lângă susținerea respiratorie, pacienta a fost conectată și la un aparat de filtrare a sângelui pentru eliminarea markerilor inflamatori, a toxinelor.

Au fost momente în care am crezut că o pierdem, ne-au spus medicii.

Ana Erdei se consideră o pacientă norocoasă pentru că a ajuns pe mâna unor medici pricepuți, empatici, sufletiști și luptători.

Dar pentru a salva vieți nu întodeauna este suficientă priceperea medicilor, este nevoie și de aparatură de susținere. Asta pentru că la Terapie Intensivă ajung pacienți cu boli și leziuni grave, iar viața le este pusă în pericol. De aceea necesită supraveghere atentă și este nevoie de echipamentelor de susținere a vieții.

Plămânul Artificial, o șansă în plus

Ana Erdei a avut o șansă în plus și datorită ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) sau “Plămân artificial”, așa este numit dispozitivul care asigură eliminarea bioxidului de carbon din organism și oxigenarea sângelui.

”Structura acestuia este asemănătoare cu a alveolelor pulmonare și suplinește funcția plămânului atunci când aceasta este afectată. Leziunile grave ale plămânului nu permit funcționarea normală a acestuia. Astfel, activitatea organului respirator este preluată de acest aparat special”, a subliniat dr. Lavinia Trif.

Pacienta ne-a spus că personalul Secției Anestezie și Terapie Intensivă, a îngrijit-o cu foarte mare atenție. Conectată la aparate, a fost scoasă în curtea interioară a spitalului. În acest fel personalul medical a încercat să-i aducă zâmbetul pe buze.

Dr. Lavinia Trif – șefa Secției Anestezie și Terapie Intensivă ne-a confirmat că starea pacientei a fost critică, iar echipa medicală, de la medici, asistente și infirmierea depun eforturi pentru a salva viașa pacienților, pentru a le asigura confortul necesar.

”Pentru noi nu contează funcția, pregătirea sau statutul pacientului, noi luptăm pentru fiecare viață”, a spus șefa secției ATI, dr. Lavinia Trif. De la interlocutoarea noastră am aflat că în ultima perioadă pe secția care o conduce au fost tratate cu succes și alte cazuri grave.

Se spune că Terapia Intensivă este locul dintre viață și moarte, locul în care cele două lumi se ating. Acolo, zi de zi, medicii se luptă cu moartea. În ciuda mortalității ridicate în astfel de cazuri, doctorii sătmăreni au reușit să o salveze pe Ana Erdei.

