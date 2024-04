Secretele jucăriilor pentru pisici

Asculta acest articol Asculta acest articol

Lucruri pe care trebuie să le știi neapărat despre jucăriile pentru pisici

Cu cât sunt mai scumpe cu atât vor fi mai puțin folosite;

Jucăria ideală este aia care intră pe sub și în spatele mobilei și n-o mai scoți de-acolo cu anii;

Jumătate dintre ele lasă păr, scame, pene sau ațe la fel de mult cât pisica;

Dacă nu face un zgomot enervat între orele 3 și 4 dimineața pisica ta nu va aprecia jucăria;

Indiferent ce-i cumperi, tot mai mult o va distra un ciob oarecare sau perdeaua;

Sclipiciul și culorile vii de pe jucării nu sunt pentru ele, ci pentru tine, că pisica abia vede vreo 3 culori;

Principala jucărie a pisicii ești tu, și se amuză foarte mult când te ambalezi;

Pisicile au fost intotdeauna creaturi misterioase, sacre in mai multe culturi. Majoritatea obiceiurilor lor incep sa fie elucidate de stiinta. Iata cateva exemple:

Faptul ca pisicile au fost venerate in Egipt este universal cunoscut, dar ele au fost declarate sacre si in Japonia in jurul anului 1000, conform Cats International.

Pisicile pot vedea noaptea de 5 ori mai bine decat oamenii – in special daca tinta este in miscare – chiar daca nu pot distinge atat de multe culori ca ochiul uman.

O pisica domestica sanatoasa poate atinge viteze de 31 km/h, dar nu poate mentine un astfel de ritm mai mult de 1 minut.

Pisicile pot sari de 5 ori lungimea propriului corp. In termeni umani, ar fi echivalentul unei sarituri de lungimea unui bazin.

O pisica adulta sanatoasa isi petrece aproximativ 15% din timp intr-un somn adanc, 50% intr-un somn usor si 35% treaza. Acest program este posibil prin abilitatea pisicilor de a deveni alerte la capacitate maxima imediat dupa ce se trezesc.

Sectiunile din creierul unei pisici responsabile de intelegerea, filtrarea si gestionarea emotiilor corespund cu cele din creierul uman.

O pisica are 244 de oase in corp (spre deosebire de oameni, care au 206). Au 60 de vertebre, iar 20 dintre aceste oase sunt localizate in coada, pentru flexibilitate.

Pisicile sunt cel mai active dimineata si seara (rasarit si apus) pentru ca atunci sunt cele mai bune momente de vanat.

Pisicile se nasc cu 26 de dinti de lapte, inlocuiti de 30 de dinti permanenti pe masura ce cresc.

Majoritatea pisicilor adulte nu au enzima necesara pentru digererea laptelui.

