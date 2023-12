Sondaj: Ce faceți de Revelion?

Asculta acest articol Asculta acest articol

“Ce faci de Revelion?” Ei bine, cât de cunoscută că este întrebarea aceasta? Foarte cunoscută, cu siguranţă. În anii trecuţi probabil nu era o întrebare grea, sau, dimpotrivă. Se mergea la un restaurant, la altul, un PUB sau în Piaţa 25 Octombrie. Anul acesta, în contextul pandemiei, totul s-a schimbat. Majoritatea oamenilor vor sta acasă.

Prin anii 90 se organizau în mai toate scările de bloc, la mai toate etajele, petreceri. Poate şi anul acesta revine la modă acest gen de Revelion, bineînţeles, cu mult, mult mai puţini participanţi.

Teoretic, în momentul de faţă ştiţi deja cum vă veţi petrece noaptea dintre ani.

Întrebările noastre sunt:

