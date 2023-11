Aşa cum s-a mai scris, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le achită, în această perioadă, crescătorilor de ovine avansul la subvențiile APIA aferente acestui an.

This content is for IZ Plus Lunar, IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si Tiparit si PDF Lunar, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, IZ+ si PDF <35 1 Luna, and IZ+ <35 members only.