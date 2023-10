Tomac: Procesul împotriva Consiliului Uniunii Europene la CJUE nu s-a încheiat

Asculta acest articol Asculta acest articol

…că procesul împotriva Consiliului Uniunii Europene nu s-a încheiat și că va face recurs.

” Procesul împotriva Consiliului Uniunii Europene la CJUE nu s-a încheiat!

Referitor la decizia Tribunalului Uniunii Europene prin care am reclamat abuzul de putere al Austriei prin blocajul generat în Consiliul JAI împotriva României și Bulgariei, doresc să fac următoarele precizări: În calitate de deputat în Parlamentul European, am susținut încă de la început că acest demers este o premieră și că am calitatea de reclamant neprivilegiat conform prevederilor din TFUE art.263. De aceea, am solicitat Guvernului României, Comisiei Europene și Parlamentului European să intervină în acest proces. Am acționat în judecată respingerea intrării noastre în spațiul Schengen pe 6 februarie 2023, deoarece conform prevederilor din TFUE, o asemenea decizie poate fi atacată în termen de două luni, iar pe 8 februarie expira termenul. (…)Parlamentul European a adoptat în luna iulie a.c. o rezoluție privind intrarea României în spațiul Schengen, inițiată în urma unui demers civic credibil și puternic argumentat de către domnul Răzvan Nicolescu.” a scris europarlamentarul Tomac pe Facebook.

Cu privire la rezoluție, liderul PMP spune că aceasta solicită Parlamentului European să intervină în procesele aflate pe rol sau viitoare la CJUE privind aderarea României la spațiul Schengen.

”Având în vedere faptul că Tribunalul de la Luxembourg nu a respins doar acțiunea inițiată împotriva Consiliului UE, ci a analizat și aspecte de fond, suntem în drept să facem recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să sperăm că viitorul complet de judecători va aborda această problemă într-un mod mai complex și mai detaliat, în conformitate cu Tratatele UE și acordurile Schengen”, a adăugat europarlamentarul.

Tomac a subliniat că în ciuda faptului că România, Bulgaria și Croația îndeplinesc aceleași condiții, miniștrii de interene au luat decizii diferite. Croația a fost admisă, în timp ce Români și Bulgaria nu.

” Toate cele trei state îndeplinesc aceleași criterii, însă miniștrii de interne au luat două decizii diferite; Croația a fost acceptată, în timp ce România și Bulgaria nu. Această decizie politică a generat un conflict juridic care trebuie judecat de CJUE.” a mai scris liderul PMP.

Tomac susține că nu regretă demersul și îl va continua.