Trei decenii de Arhierie pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin

Evenimentul s-a petrecut în exact acelai loc, Altarul de Vară al mănăstirii, în care Preasfinţia Sa a marcat ieri momentul prin săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, împreună cu Ierarhii invitaţi.

„Suntem în duminica a V-a din Sfântul şi Marele Post, într-o atmosferă de pregătire a praznicului cel Mare şi Sfânt al Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem în sobor binecuvântat de Ierarhi la Mănăstirea Rohia din Muntele cel Sfânt pentru a da mulţumire, a aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru tot ce se petrece aici în locul Său cel Sfânt ales pentru a se face pe el mănăstire pentru a lumii mântuire, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Locul acesta este cu adevărat ales de Dumnezeu, parcă este arătat cu degetul lui Dumnezeu din cer ca aici să se construiască Casă Maicii Domnului. Lucru care s-a întâmplat acum peste un secol, în 1923, deci în 2023 a fost un secol de la întemeierea mănăstirii, iar în 2026 va fi un secol de la sfinţirea bisericii de zid de către Episcopul Nicolae Ivan al Clujului, vrednic de pomenire. Aici a fost o lucrare duhovnicească deosebită, din voia lui Dumnezeu şi purtarea Lui de grijă. Mănăstirea însăşi a fost o ofrandă adusă lui Dumnezeu pentru darul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Aşa a şi lucrat această mănăstire, pentru unitatea neamului românesc, pentru apărarea sfintei şi dreptei noastre credinţe ortodoxe strămoşeşti, pentru binecuvântarea, pentru sfinţirea, pentru mângâierea şi vindecarea poporului lui Dumnezeu de boli sufleteşti şi trupeşti şi luminarea minţii şi binecuvântarea familiilor, a comunităţilor, a ţinutului. Iată că, din voia lui Dumnezeu, şi noi, din fragedă pruncie am intrat pe poarta acestei mănăstiri şi, urmând părinţilor noştri cu viaţă sfântă, al Preasfinţitului nostru Părinte Justinian, care a stăreţit 30 de ani la Rohia, în vremuri grele, a prins şi perioada horthistă şi apoi perioada lungă şi grea comunistă, până în 1973, când a plecat la Cluj în ascultarea, cu alegerea Sfântului Sinod, să fie Episcop Vicar. A urmat Părintele Serafim, ucenicul dânsului, şi apoi am venit noi, la o vârstă foarte tânără, dar cu oarecare cunoaştere a vieţii de mănăstire, deoarece în 1976 ne-a chemat Dumnezeu la vârsta de 14 ani, să intrăm în această sfântă mănăstire sub ascultarea Părintelui Serafim, prin voia lui Dumnezeu şi bine binecuvântarea şi ocrotirea Maicii Domnului. Am ales să slujim pe Dumnezeu, că aşa a fost gândul şi lucrarea Lui. Alegerile nu ne aparţin, nici părinţii nu ni-i alegem, nici locul unde să ne naştem, nici lucrarea, dacă o închinăm lui Dumnezeu, nu alegem noi cum şi ce trebuie să facem. Două date sunt importante în viaţa noastră, ziua în care ne-am născut şi ziua în care descifrăm de ce ne-am născut, cu ce misiune am venit. Şi eu am descifrat acest lucru când Dumnezeu ne-a chemat să fiu monah, să fiu diacon, slujitor al lui Dumnezeu la Altar, adică Ieromonah şi apoi, foarte tânăr, să fiu stareţ după Părintele Serafim, împreună vieţuind cu Părintele Nicolae, monahul cărturar şi mărturisitor în temniţele comuniste şi care, toţi trei Părinţii, Părintele Justinian, Părintele Serafim şi Părintele Nicolae ne-au marcat viaţa şi am învăţat din slujirea şi din cuvântările lor cum să slujim pe Dumnezeu, cum să vorbim poporului lui Dumnezeu. În 1994, Înaltpreasfinţitul Justinian, venind la Baia Mare ca şi Arhipăstor, era cel mai îndreptăţit fiu al Maramureşului, dar n-a luat o povară uşoară, ci foarte grea, putea să rămână la Cluj şi era succesor cu siguranţă al Înaltpreasfinţitului Teofil, a venit la nou înfiinţata, nou reînviata Episcopie a Maramureşului şi a pornit de la iarbă verde. Patru ani de zile a dus această cruce singur. În 1944, când eu aveam 32 de ani şi jumătate, şi, deci, stareţ al mănăstirii, după ce m-a citit şi m-a văzut şi a intuit că sunt capabil de ascultare şi de împreună slujire şi de jertfă multă, era vcorba de jertfă multă, am venit în 1994 lângă dânsul şi evenimentul, alegerea a fost în 22 martie, evenimentul sfinţirii, unic şi, până la urmă, irepetabil, a avut loc în 17 aprilie 1994, în duminica a V-a, a căzut atunci. În data de 17 aprilie a Sfântului şi Marelui Post a căzut atunci Duminica Sfintei Maria Egipteanca. A avut loc atunci slujba de hirotonie sub protia Mitropolitului Antonie al Ardealului, am fost aduşi de mână, mi-au fost naşi dev hirotonie Înaltpreasfinţitul Bartolomeu şi Preasfinţitul Justinian. A fost un eveniment fără precedent şi de atunci şi până la plecarea Înaltpreasfinţitului Justinian, 22 de ani am tras la jugul acestei Episcopii, repet, pornind de la iarbă verde şi aducând Episcopia acolo unde este astăzi, pentru că totul a fost proiectul, voia şi lucrarea lui Dumnezeu. Şi lucrarea Lui, Episcopia aceasta răstignită şi desfiinţată de trei ori în istorie, a înviat şi a izbucnit ca din pământ, din cenuşa rămasă în vatră. Astăzi am venit să-I aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru tot ce s-a petrecut în acest timp, pentru felul în care a lucrat Dumnezeu şi pe acest Munte prin ctitoria noii biserici. Împreună am pornit lucrarea cu Părinţii mănăstirii, cu ucenicii noştri, Centrului Cultural Pastoral şi Monahal „Nicolae Steinhardt” şi tot ce se întâmplă, în aşa fel încât, în 2026, la 100 de ani de la sfinţirea primei biserici, să resfinţim biserica şi ansamblul, dacă Dumnezeu va vrea, cu participarea Preafericitului Patriarh Daniel. Dăm slavă lui Dumnezeu că, iată, astăzi în fruntea noastră se află Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, care a făcut parte din sobor, între cei şapte Ierarhi şi a rostit cuvânt de învăţătură în duminica aceea, şi care astăzi, iată, este Mitropolitul locului şi a venit împreună cu Preasfinţitul Petroniu al Sălajului, Preasfinţitul Benedict Bistriţeanul, Episcop Vicar al Clujului, suntem noi, Ierarhii locului, iar Preafericitul Patriarh Daniel a trimis un mesaj de felicitare, de încurajare, de întărire şi de preţuire şi Îi mulţumim că l-a trimis ca delegat pe Preasfinţitul Paisie Sinaitul. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru credinţa puternică a poporului din această parte de ţară pentru că a rodit toată slujirea Înaltpreasfinţitului Justinian şi a părinţilor de aici şi astăzi lucrarea este pilduitoare şi-L rugăm pe Dumnezeu şi Maica Domnului să-i ocrotească pe părinţi, să-i întărească ca să ducă la bun sfârşit lucrările de aici, să slujească poporul lui Dumnezeu, aşa cum Îl rugăm pe Dumnezeu şi pe Maica Domnului să ne dăruiască nouă celor doi Ierarhi puterea, râvna şi duhul Înaltpreasfinţitului Justinian. Noi am slujit şi am lucrat în acelaşi duh şi, la 40 de ani dintre noi, duhul Rohiei ne-a unit şi duhul Rohiei este un duh de pace, de binecuvântare, de lumină şi de har. Acest lucru se vede, se simte şi cine vine aici îl poartă acest duh cu el, cum l-am purtat noi peste tot unde am slujit Biserica lui Hristos. Slavă lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi binecuvântată şi minunată, împodobită cu lumină şi cu soare şi pentru credinţa poporului lui Dumnezeu. Amin.”

Sfânta Liturghie în sobor de Arhierei

Sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin au mai slujit Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar patriarhal, delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Soborul preoţilor slujitori a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturtilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social filantropic şi misionar, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Pr. Iustin Tira de la Cluj-Napoca, fost vicar administrativ, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Iloaie, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial edministrativ, Pr. Ionuţ Todorca, consilier eparhial cultural, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic educaţional, Pr. Andrei Pop, inspector eparhial, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Florian Mocan, protopopul de Carei, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Ciprian Coza, protopopul de Chioar, Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Arhid. Caludiu Grama, consilier eparhial la Cluj, Diac. Adrian Butuc, de la Patriarhie, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Codruţ Sabou, de la Episcopia Sălajului, Arhid. Iustin Pop, de la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului Vicar, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar Preasfinţitul arhial, Arhid. Dumitru Botiş, directorul serviciilor sociale, Arhid. Ioan Onuţ Păcurar, referent secretariat.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Arhanghelii” a preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de Pr. Lect. Univ. Dr. Petrică Aurelian Covaciu.

Cuvântul de învăţătură al Î.P.S. Andrei

Intitulat „Iubirea de stăpânie şi iubirea de putere”, cuvântul duhovnicesc al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei despre importanţa duminicii a fost ascultat cu mare atenţie de toţi credincioşii.

„Să învăţăm şi noi cum i-a învăţat Domnul pe Iacov şi pe Ioan că trebuie să ne slujim unii pe alţii, să fim smeriţi, să nu dorim mândrie neapărat, luntre şi punte, călcând în picioare peste alţii…, ci să fim slujiorii tuturor.”

Momentul aniversar

La acest ceas sărbătoresc, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un Mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la hirotonia întru Arhiereu, care a avut loc la Mănăstirea Rohia, intitulat „Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Matamureşului şi Sătmarului, un Ierarh dinamic şi misionar”.

„Cunoscând râvna sa misionară, înţelepciunea pastorală şi dăruirea sa jertfelnică pentru Biserică, astăzi, la ceas aniversar, aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra persoanei Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin.”

În semn de preţuire, Părintele Patriarh Daniel i-a oferit o cruce de binecuvântare şi un set de engolpioane lucrate la Atelierele Patriarhiei Române.

Un cuvânt de felicitare a adresat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, intitulat „Episcopul Iustin – ctitor de suflete, de şezăminte sfinte, de şcoli, de mănăstiri şi de biserici.” Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei i-a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană cu „Înălţarea Sfintei Cruci” şi un coş ncu flori.

Preasfinţitul Părinte Arhiereu Vicar Timotei Sătmăreanul a prezentat credincioşilor două volume apărute în aceste zile: „Sfântul Ioan Botezătorul: mărturie evenghelică şi mianism iudaic”, apărută la Editura Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, ediţia a III-a revizuită, şi cartea „Evanghelia harului şi adevărului mântuitor”, care cuprinde predicile la duminicile de peste an, un volum de peste 500 de pagini apărut la Lumea Credinţei şi Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a adresat cuvinte de mulţumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru cuvântul adresat, precum şi celorlalţi Iararhi prezenţi, preoţilor, oficialilor, credincioşilor veniţi nu doar să se roage, ci şi să-i adreseze cuvinte de felicitare.

Un mare număr de oficiali şi credincioşi au ţinut să îl felicite pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu ocazia celor 30 de ani de la hirotonia întru Arhiereu, la un moment care a avut loc în biserica nouă a Mănăstirii Rohia.

Credincioşii din Parohia Libotin au asigurat, după datină, mâncare pentru credincioşii care au fost azi la mănăstire pentru a se ruga împreună cu soborul alcătuit din şase Ierarhi, preoţi şi diaconi slujitori.

Andrei Fărcaş