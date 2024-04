Un bărbat a aruncat în râul Someș un câine

Potrivit statisticilor, peste 500 de persoane vârstnice își pierd viața sau sunt rănite, în fiecare an, în urma incendiilor; Cele mai multe cazuri soldate cu decese se înregistrează în rândul persoanelor de peste 70 de ani.

