Un ucrainean a fugit în România. Acum e căutat prin Munții Maramureșului după ce s-a rătăcit

Apelul venit prin 112 de la sotia baiatului de 22 ani ratacit in munti a mobilizat echipele Salvamont si Politia de Frontiera.

Acesta a plecat de ieri dimineata de acasa in urma primirii ordinului de incorporare si i-a spus sotiei ca va incerca sa ajunga in Romania cu orice pret. Baiatul nu a mai putut fi contactat azi, nu are semnal la telefon, e echipat de iarna si ultima locatie pe care a obtinut-o sotia lui a fost acum 3 ore , acesta fiind se pare deja in Romania nu departe de zona de frontiera cu Ucraina.

Echipa de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramures impreuna cu o echipa a Politiei de Frontiera se pregatesc sa urce pe munte pentru a verifica locatia (asupra careia avem dubii ca ar fi exacta)iar pe urma se va verifica valea pe care baiatul ar fi putut cobori , pe o distanta de aproximativ 12 – 14 km.

De asemenea o echipa de suport a SPJ Salvamont Maramures este in asteptare si va actiona in caz de nevoie.

Vom reveni cu amanunte in functie de informatiile din teren.