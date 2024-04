Valoarea terapeutică a postului este demonstrată științific

Asculta acest articol Asculta acest articol

Interesant este că toate religiile lumii recomandă perioade de post ca modalitate de favorizare a spiritualității și a clarității mintale.

Ce se întâmplă când postim?

Hipocrate, marele medic al antichității obișnuia să recomande postul negru sau dietă zero cum i se mai spune, pentru însănătoșirea organismului. Obișnuia să spună “dacă hrăniți bine bolnavul, atunci cu adevărat hrăniți boala” și, să nu uităm, vorbim de o perioadă când nu exista hrană procesată!

Tot Hipocrate spunea că “în interiorul fiecăruia dintre noi există un doctor, noi trebuie doar să-l ajutăm să-și desfășoare activitatea”.

În timpurile noastre, moderne, postul este aplicat ca terapie în diverse clinici, mai ales din Germania. Aici se obțin rezultate remarcabile, numeroase boli fiind vindecate atunci când nici o altă metodă nu a fost de folos. În Statele Unite s-a demonstrat că postul împiedică înmulțirea celulelor canceroase, chiar și fără chimioterapie. Pentru a explica ce se petrece în corpul nostru când postim voi menționa studiul realizat în 1925, când a fost examinat corpul omului care moare din lipsa hranei. S-a constatat că grăsimea este pierdută în proporție de 97%, musculatura 30%, ficatul 56%, singurul organ intact, nemodificat până în ultima zi din viață rămânând creierul. La prima vedere s-ar părea că, atunci când nu mâncăm nimic, se reduce alimentarea cu glucoză a creierului și, prin urmare se reduc și abilitățile mintale. Corpul are însă mecanisme fiziologice prin care menține alimentarea cu energie a creierului, fie sub formă de glucoză, fie sub formă de alte surse de energie.

Iată deci, unul din mecanismele principale ale postului: în absența hranei corpul începe să funcționeze ca o rezervă de hrană, epuizează anumite părți (grăsimile), dar alege să conserve altele, și anume creierul și sistemul nervos. Funcțiile neurologice sunt perfect păstrate< persoana respectivă poate în continuare să gândească, să ia decizii și să fie mobil. Ulterior, s-a demonstrat că acest mecanism al postului protejează și inima.

Pentru a funcționa normal, organismul are nevoie de trei “carburanți”: glucide, proteine și lipide.

Glucidele se transformă în glucoză. Toate celulele au nevoie de glucoză pentru a funcționa. Creierul, care în afara gândirii coordonează sistemul nervos central, nu se poate lipsi de ea. Însă, corpul are o rezervă de glucoză numai pentru 24 de ore. Mușchii, colagenul, enzimele sunt formate din proteine, care nu au în primul rând rol de “carburanți”.

Dar, în condiții de stres, o parte a proteinelor poate fi folosită și consumată pentru a produce glucoză, cu riscurile de rigoare.

Lipidele sunt rezerve din care organismul ia cât și cum vrea, în caz de nevoie. Putem să ne întrebăm de ce se creează depozite de lipide în corp, dacă el are nevoie de glucide. Există două motive principale. Pe de o parte, contrar lipidelor, glucoza are nevoie de apă și deci ocupă mult mai mult spațiu de stocare. Pe de altă parte, este nevoie de două ori mai multe glucide decât lipide pentru a produce aceeași cantitate de energie. Astfel, un bărbat de 70 de kilograme, ar trebui să cântărească dublu, dacă rezervele adipoase ar fi înlocuite cu glucide.

În prima zi de post, glucoza se obține din rezervele de glicogen (polizaharide) aflate în mușchi și ficat (cam 500 de grame). După ce trec cele 24 de ore, când rezerva de glucoză este epuizată, se fabrică o nouă glucoză, folosindu-se proteinele mușchilor.

Începând cu ziua a cincea, intrăm în postul prelungit, când organismul va furniza glucoză din rezervă de lipide. Ficatul este organul prin care se realizează operațiunea, degradând acizii grași. Astfel se produc substituenți ai glucozei, așa numiții corpi cetonici, care alimentează creierul în continuare.

În anul 2001, cercetătorii au demonstrat acțiunea benefică a corpilor cetonici în patologii cerebrale, cum sunt Alzheimerul și Parkinsonul. Pe toată perioada abținerii de la mâncare, toate organele corpului sunt menajate, cruțate și ne referim în primul rând la sistemul digestiv. Să nu uităm că memoria imunologică se află în intestine. Printr-un repaos total al tractului digestiv, se realizează o resetare pe plan imunologic, lucru care ar explica eficacitatea postului în cazul bolilor autoimune.

Boli care pot fi tratate

Postul total este recomandat de specialiști mai ales la începutul primăverii, după o iarnă lungă și grea, când majoritatea oamenilor sunt supraalimentați, nu au făcut suficientă mișcare și au respirat un aer viciat, condiții care au dus întregul organism într-o stare proastă. Durata postului nu trebuie să depășească 3-4 zile, cu condiția să se repete după un interval nu prea lung. Postul este binevenit oricând, dar ceea ce depășește 6 zile se poate face numai cu avizul și sub controlul unui medic specializat în această terapie. În clinici specializate, se pot pot trata numeroase boli, din care voi menționa câteva.

Boli cardiovasculare, cum sunt, angina pectorală, hipertensiunea arterială, predispoziția la infarct, blocarea arterelor, varice și alte suferințe legate de o circulație proastă. Efectul de însănătoșire pe care îl are postul în toate aceste situații, se explică prin arderea și eliminarea deșeurilor de proteine acumulate, a grăsimilor, dizolvarea depunerilor de colesterol de-a lungul vaselor sanguine, dispariția stazelor care duc la tromboze, mai ales la picioare, eliminarea acidului uric și scăderea în greutate. Inima și întreaga circulație sanguină vor funcționa mai bine. La acestea se adaugă și echilibrarea nervoasă care intervine și pacea sufletească și spirituală câștigată, căci stresul și alți factori negativi de ordin sufletesc joacă un rol important în aceste boli.

Bolile metabolice, cum sunt gușă, obezitatea și chiar diabetul pot beneficia de post, dar numai sub un control medical sever. În cazul persoanelor obeze postul ajută nu numai la eliminarea câtorva kilograme, dar înseamnă o ușurare a întregului organism, creșterea eliminărilor, îmbunătățirea circulației sanguine, vindecarea sistemului glandular, care de cele mai multe ori, prin dezechilibrul său produce obezitatea.

Inflamațiile acute și cronice, cu focare infecțioase, au posibiltatea să se vindece prin creșterea puterii de apărare a organismului. Dieta zero este utilă de asemenea, în bolile renale și ale vezicii urinare, bolile reumatismale, bolile stomacului, migrene, alergii, fibroame uterine, glaucom, ficat gras.

Prin post, organismul se curăță de toate depunerile nesănătoase din celule, țesuturi și organe, curățând arterele, îndepărtând surplusul de proteine și grăsimi pe care le acumulăm din cauza unui surplus în alimentație.

Să nu uităm că postul ajută și la educarea apetitului, fiind un instrument educațional valoros pentru dezvoltarea voinței și controlul alimentației.