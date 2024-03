Verstappen a obținut  cea de-a 56-a victorie  a carierei  

Asculta acest articol Asculta acest articol

Verstappen a obținut cea dea doua victorie a sezonului în cadrul Marelui Premiu al Arabiei Saudite.

Plecat din pole position, Verstappen a reușit o nouă victorie pe circuitul de la Jeddah, parcurgând cele 50 de tururi în 1:20:43.273. La victoria cu numărul 56 din carieră, campionul en-titre a fost urmat pe podium de coechipierul său Sergio Perez și de la Charles Leclerc (Ferrari).

Leclerc a fost şi cel care a înregistrat cel mai rapid tur pe circuitul de la Jeddah, reuşind în turul 50 să obţină timpul 1:31.632, pentru care a obţinut un punct în plus în rezultatele finale.

Povestea emoționantă a weekend-ului îl are ca erou pe adolescentul britanic Oliver Bearman, cel care i-a luat locul lui Carlos Sainz într-unul dintre monoposturile Ferrari. Tânărul în vârstă de 18 ani a intrat în luptă după ce spaniolul a absentat din cauza unei operații de apendicită. Bearman a terminat cursa al 7-lea, a intrat în puncte, și a fost votat, în mod meritat, Driver of the Day. Piloții Mercedes, George Russel și Lewis Hamilton, au terminat pe locurile 6 și 9.

Din păcate, cursa nu a fost lipsită de incidente. Lance Stroll (Aston Martin) și Pierre Gasly (Alpine) au fost nevoiți să abandoneze.

Următoarea cursă va fi Marele Premiu al Australiei, în weekend-ul 22-24 martie.

Clasamentul piloților

1. Max Verstappen – RedBull 51 puncte

2. Sergio Perez – RedBull 36

3. Charles Leclerc – Ferrari 28

4. George Russell – Mercedes 18

5. Oscar Piastri – McLaren 16

6. Carlos Sainz – Ferrari 15

7. Fernando Alonso – Aston Martin 12

8. Lando Norris – McLaren 12

9. Lewis Hamilton – Mercedes 8

10. Oliver Bearman – Ferrari 6

