VIDEO: O turistă a scăpat cu viață după ce a fost surprinsă de o avalanșă în muntii Rodnei de lângă Borșa

In filmari se observa un schior care coboara si imediat dupa el cum pleaca o avalansa. La un moment dat acel schior/de fapt o schioare – fiindca am inteles ca a fost vorba de o persoana de sex feminin a fost prinsa in avalansa, acoperita de zapada si tarata pana la poalele muntelui. Doar norocul a facut ca aceasta sa poata iesi teafara de sub zapada.

Stratul de zapada nou depus nu are priza cu stratul mai vechi si poate pleca foarte usor. Temperaturile pozitive din ultima perioada au dus la aparitia mai multor avalanse.

Practicarea schiului de tura in astfel de conditii in zonele expuse fara o informare in prealabil poate duce la situatii tragice.

Salvamont Maramures recomanda prudenta maxima in alegerea rutelor la altitudini de peste 1600 m si mai ales informare inaintea parcurgerii unor trasee atat pe schiuri de tura , acolo unde zapada mai persista cat si pedestru.

Pentru orice problema aparuta pe munte nu ezitati sa sunati la 112 sau 0SALVAMONT.