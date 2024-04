Vitaminele din complexul B ar putea fi un scut împotriva poluării organismului

Asculta acest articol Asculta acest articol

Studiul a fost publicat în jurnalul ”Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)”.

Cercetătorii au descoperit că doze mari de suplimente cu vitamine din complexul B pot ”compensa în mod complet” daunele cauzate de particulele foarte fine din atmosferă.

Cu toate că impactul poluării din aer asupra sănătății a devenit o cauză a creșterii îngrijorării oamenilor din toată lumea, modul în care aerul poluat acționează în mod negativ asupra oamenilor nu este încă pe deplin înțeles.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), peste 90% din populația lumii trăiește în zone în care poluarea aerului depășește limitele de siguranță.

Unul dintre poluanții considerați cei mai periculoși pentru sănătate este reprezentat de materiile foarte fine respirabile — PM 2.5 — având particule cu un diametru de sub 2.5 micrometri. Aceste particule complexe provin de la motoarele diesel, sobele cu lemne și ca produs secundar al reacțiilor chimice dintre alte gaze poluante. Având circa 1/30 din grosimea unui fir de păr uman, fragmentele PM 2.5 se pot depune adânc în plămâni și pot contribui la apariția unor probleme respiratorii și ale inimii, atât la persoanele tinere cât și la cele în vârstă, precizează sursa citată. De asemenea, potrivit oamenilor de știință, acestea pot cauza modificări asupra genelor răspunzătoare de sistemul imunitar la nivel epigenetic, oprindu-le sau pornindu-le și afectând ”scutul” natural de protecție al corpului.

Oamenii de știință au descoperit că o suplimentare a dietei cu vitamine din complexul B timp de patru săptămâni a limitat efectul PM2.5 cu 28-76% în zece zone genetice. ~n plus, ei au observat o reducere similară a impactului la nivelul ADN-ului mitocondrial, regiuni celulare generatoare de energie.

Totuși, cercetătorii au recunoscut că acest studiu are numeroase limitări, prin numărul mic de subiecți și cantitatea redusă de informații cu privire la dozele de vitamine B declanșatoare ale răspunsului sesizat.